Mai multi IT-isti clujeni au ajuns cu produsul lor chiar pe Statia Spatiala Internationala.

NASA a achizitionat 20 de licente ale soft-ului Backup4all, o aplicatie dezvoltata de o echipa de programatori clujeni care detin compania Softland.

Incepand cu luna mai, aplicatia este folosita pe Statia Spatiala Internationala pentru activitatile de backup realizate de catre agentie.

O licenta pentru aceasta aplicatie costa 49,99 dolari, dar pentru ca NASA a cumparat o cantitate mai mare de licenta, a primit si o reducere, astfel incat pretul total a fost de 770 de dolari. De asemenea, pentru ca este folosita intr-un mediu in care nu exista conexiune la internet, aplicatia a trebuit modificata.

"In ianuarie anul acesta am primit un mail de la NASA in care ne spuneau ca si-ar dori sa instaleze Backup4all intr-un mediu foarte securizat, fara acces la internet. Ne-au explicat ca modalitatea noastra de activare nu va functiona in environment-ul lor si atunci am aflat ca vor sa instaleze aplicatia pe Statia Spatiala Internationala. A urmat o luna intreaga de teste si configuratii pentru ceea ce aveau nevoie si in 31 mai a inceput sa fie utilizata. Astfel, acum ruleaza pe opt laptopuri de pe Statia Spatiala Internationala”, a explicat Lóránt Barla, din partea companiei Softland.

Clujenii, care au ajuns cu Backup4all la cea de a sasea versiune, au explicat ca mai tin legatura cu cei de la NASA, in cazul in care acestia au nevoie de ajutor pe partea de suport.

"Cei de la NASA au cumparat aplicatia de pe site-ul nostru ca orice client normal. Nici macar nu am stiut. Poate mai avem si alti clienti la fel de importanti, dar nu stim. Ar fi avut si alte optiuni, pentru ca este destul de mare concurenta pe partea de backup. De ce au ales aplicatia noastra? Pentru ca li s-a parut ca este cea mai buna solutie pe care o pot configura conform nevoilor lor. In ceea ce ii priveste pe clientii nostri de la NASA, mai comunicam profesional cu ei si daca vor avea nevoie de suport, pot conta pe ajutorul nostru. Dar, de regula, Backup4all se configureaza si isi face back-up automat, fara sa fie nevoie de alta interactiune cu dezvoltatorii”, a precizat Lóránt Barla.

Softland functioneaza din 1999, la inceput desfasurand activitati de outsourcing. Din 2002 insa, echipa s-a concentrat sa dezvolte si sa vanda propriile programe. In prezent, Softland are 13 angajati, care se ocupa inclusiv de marketing, relatia cu clientii si vanzari.

Sursa: News.ro