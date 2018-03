Elevii de liceu sunt invitati sa participe la competitia BRD FIRST Tech Challenge Romania.

Asociatia Natie prin Educatie, alaturi de McCann Bucharest si Momentum Romania lanseaza a doua editie a concursului de robotica BRD FIRST Tech Challenge Romania.

Competitia se adreseaza elevilor de liceu care au dat curs unei mari provocari, lansate la sfarsitul anului trecut: in doar 4 luni, fiecare echipa de elevi a construit un robot functional, din materiale simple si ieftine, pe care le-a avut la indemana.

Robotii astfel construiti se vor intrece acum in cadrul competitiei BRD FIRST Tech Challenge Romania, care va avea loc in perioada 23 - 25 martie 2018 la Sala Polivalenta din Bucuresti. Echipa castigatoare va merge mai departe, la campionatul mondial de robotica din Statele Unite, in aprilie.

In concurs s-au inscris 1200 de elevi de liceu, organizati in 90 de echipe. Echipele provin din 49 de orase din Romania, plus 6 echipe internationale.

Oricine doreste poate sustine echipa favorita, printr-o sponsorizare, prin mentorat sau prin implicare voluntara in munca echipei. Deja s-au inscris peste 200 de voluntari si 300 de mentori. Participarea la concurs este gratuita, intrarea la competitie fiind libera pentru oricine doreste sa-si incurajeze favoritii.

Inainte de participarea la concurs, fiecare echipa inscrisa trebuie sa participe la unul dintre cele patru evenimente Demo Games, care organizate la Iasi, Cluj, Timisoara si Bucuresti.

Prin acest concurs, elevii de liceu sunt incurajati sa-si dezvolte creativitatea si abilitati tehnice, combinand principiile educatiei STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) cu placerea jocului si a muncii in echipa.

De altfel, construirea unui robot nu inseamna doar ansamblarea unor piese. Presupune in primul rand comunicare si colaborare, iar elevii invata cum trebuie sa conceapa un proiect, cum sa il realizeze si sa-l promoveze, cum sa obtina sponsorizari.

Acestea este cea de-a doua editie a concursului BRD FIRST Tech Challenge Romania. La prima editie au participat 800 de elevi din 54 de licee din tara. Competitia este adusa in Romania de cea mai mare structura ONG din domeniul robotii, FIRST USA (For Inspiration and Recognition of Science and Technology).