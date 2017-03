Future Chatbot tocmai a fost lansat!

A trecut aproape 1 an de cand Facebook a anuntat implementarea in Messenger de chatbots. In aprilie 2016, Mark Zuckerberg spunea ca inteligenta artificiala alaturi de procesarea naturala a limbajului si ajutorul uman va face ca oamenii sa vorbeasca cu botii de pe Messenger ca si cum ar vorbi cu prietenii.

Iata ca si robotii vor sa stea de vorba. Am aflat ca tocmai s-a lansat Future Chatbot. Acesta este un bot care traieste in Facebook Messenger. El iti povesteste despre cum s-a schimbat viata in ultimii 20 de ani, dar si cum se va schimba in urmatorii 20 de ani.

Ce face de fapt acest bot? Recunosc ca am deschis reticent conversatia cu el. Ma asteptam sa fie ceva arid: imi da cateva informatii seci si cam atat. Am fost surprins ca Future Chatbot chiar are personalitate. E un interlocutor, nu doar un generator de informatii. Si chiar un interlocutor amuzant si optimist, m-a facut sa zambesc.

E de la un brand mare acest chatbot, dar nu vorbeste oficial si ‘politically-correct’. Future Chatbot e glumet si vorbeste pe limba chat-ului: cu imagini, emoticoane si glumet.

Exista 4 categorii mari despre care poti discuta: Internet, Servicii, Comunicatii si Auto, si cum s-au schimbat acestea in ultimii ani si ce ne rezerva viitorul. Sa luam cazul internetului pentru inceput (doar suntem pe site de tech). Apasam "Exploreaza" si vedem raspunsul generat automat. Cateva raspunsuri (printre care si unul amuzant dupa ce esti intrebat ce varsta ai: "esti mai batran ca mine, eu am doar cateva luni"). Apar alte 5 optiuni care te pot duce in directii diferite. Am ales "ASL" de curiozitate si a inceput discutia despre mIRC, "fiindca alta mesagerie nu exista". De aici vin alte 2 optiuni - fie sa revii la trecut, fie sa afli cum este in prezent si apoi sa te indrepti catre viitor.

Si iata cum botul aflat inca in prima faza a potentialului sau poate oferi informatii importante, chiar daca sunt generate automat. Poti afla despre "Internetul obiectelor" si chiar si despre ... "Internet extra-terestru?" Sa vedem ce inseamna ultima optiune.

Am mai vorbit tot felul de lucruri cu el. M-a surprins la cat de mult mi-a raspuns chiar haios. Dar nu spun tot, ca e distractiv sa descoperi.

Am aflat apoi de la alta persoana ca i-a scris Future Chatbot din proprie initiativa. Mi-a spus ca se astepta sa fie un mesaj de la un prieten-om, nu de la un prieten-bot. Ma intreb pentru cati oameni va fi Future Chatbot primul prieten-bot?

El asteapta pe Facebook la:

https://www.messenger.com/t/435128636839160/