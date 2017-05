Cate fotografii include galeria telefonului tau? Si cate dintre acestea sunt fotografii de nota 10?

Acum e mai usor ca oricand sa surprinzi fotografii impecabile, odata cu noul Huawei P10!

Daca anul trecut Huawei P9 a setat un nou standard de performanta in materie de fotografii realizate cu smartphone-ul, noul Huawei P10 nu putea decat sa il depaseasca! si a reusit cu succes! Noul flagship pastreaza colaborarea de succes cu compania germana Leica, oferind in plus functii foto inedite, care ii vor atrage cu siguranta atat pe pasionatii de fotografie, cat si pe fotografii profesionisti.

#1 Portretele



O functie dedicata fotografiilor de tip portret este un element de noutate adus de Huawei P10. A doua generatie a sistemului dual-camera Leica utilizeaza o tehnologie 3D pentru detectarea precisa a trasaturilor fetei, ceea ce permite blurarea background-ului, pentru ca atentia privitorilor sa se concentreze strict pe subiectul fotografiat (efectul bokeh). Pentru modul Portret, smartphone-ul foloseste 190 de repere de identificare detaliate, ce permit o recunoastere precisa a trasaturilor fetei. Pana acum, realizarea unor astfel de portrete era posibila doar cu ajutorul aparatelor foto profesionale care folosesc un obiectiv special. Inspira-te din portretele realizate deja cu Huawei P10.

#2 Selfie-urile



De cativa ani, selfie-ul este cel mai puternic trend in materie de fotografie realizata cu smartphone-ul, si cu toate acestea, majoritatea producatorilor nu pun mare pret pe calitatea camerei frontale, respectiv cea dedicata selfie-urilor. Huawei P10 schimba insa abordarea, fiind primul smartphone din lume dotat cu camera frontala conceputa in parteneriat cu Leica. Noul senzor de 8 MP capteaza de doua ori mai multa lumina, ceea ce face posibila realizarea unor fotografii reusite, atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii. Mai mult, in cazul in care un grup de persoane apare in fotografie, smartphone-ul trece automat pe modul Wide-Angle. Astfel, selfie-ul se transforma intr-un “groufie” de succes.

#3 Fotografiile alb-negru



Huawei P9 este deja faimos pentru modul sau monocrom. in cazul modelului P10, avem la dispozitie tot un senzor monocrom dar mai mare, de 20 MP. in combinatie cu lentilele SUMMARIT-H, cu o apertura F2.2, si functia de stabilizare optica a imaginii, camera foto livreaza efecte uimitoare. Modul monocrom este ideal pentru a surprinde instantanee din timpul calatoriilor, oferind elementelor surprinse o nota artistica.

De asemenea, in modul monocrom, poate fi activata functia Portret, pentru a surprinde portrete expresive, atemporale.

#4 Light Painting



Modul Light Painting este inca o caracteristica distinctiva, integrata si in noul telefon Huawei P10. Odata selectat, patru functii sunt puse la dispozitia utilizatorilor: cea care poate surprinde noaptea luminile masinilor aflate in miscare (Car Light Trails), Light Graffiti, fotografii artistice ce surprind apa curgatoare (Silky Water) sau surprinderea stelelor in miscare (Star Track). Functia Light Painting necesita folosirea unui trepied datorita timpului de expunere indelungat, dar rezultatele te vor surprinde placut.

Cel mai distractiv este insa modul Light Graffiti. Individual, sau impreuna cu prietenii, poti desena sau scrie in aer, tinand in mana lanterne sau alte obiecte care emit lumina.

#5 Modul PRO



Utilizatorii Huawei P10 mai avansati se vor bucura sa foloseasca modul PRO integat in sistemul dual-camera Leica 2.0. Cu aceasta functie, ai control total asupra parametrilor fotografiilor – la fel ca in cazul folosirii unui DSLR. Cu Huawei P10, poti modifica modul de expunere a luminii (light metering mode), valoarea ISO, viteza de declansare a butonului camerei foto si modul Auto-Focus. Flexibilitatea pe care ti-o ofera Huawei P10 se dovedeste foarte utila, mai ales cand pleci in concediu alaturi de cei dragi si ai nevoie de un aparat profesionist care sa iti incapa in buzunar.

Utilizand fotografiile si videoclipurile din memoria smartphone-ului, noua functie Highlight din Galerie va creea o prezentare video personalizata, cu tranzitii inedite, efecte speciale si muzica. Aceasta functie a fost dezvoltata in colaborare cu GoPro, avand la baza aplicatia Quick.

Huawei P10 este un simbol al perfectiunii in materie de tehnologie. Noul smartphone dovedeste ca fotografia realizata cu smartphone-ul se apropie de nivelul calitatii celei surprinse cu un aparat foto profesionist. Portrete extraordinare, imagini artistice de tip alb-negru, cadre in miscare: trebuie doar sa dai frau liber imaginatiei pentru a obtine fotografii creative demne de pus in rama.