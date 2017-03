Intrebarile la care primeai pana acum raspuns dupa multe cautari pe Google sunt la un mesaj distanta.

A trecut aproape 1 an de cand Facebook a anuntat implementarea in Messenger de chatbots. In aprilie 2016, Facebook anunta un nou mod prin care companiilor pot sta in legatura cu clientii pentru a oferii suport, pentru a fi un ghid pentru cumparaturi, pentru a aduce aproape de oameni continutul intr-un mod interactiv. Mark Zuckerberg spunea ca inteligenta artificiala alaturi de procesarea naturala a limbajului si ajutorul uman va face ca oamenii sa vorbeasca cu botii de pe Messenger ca si cum ar vorbi cu prietenii.

Si asa ajunge la Future Chatbot de la Vodafone. Aflat la inceput, acesta ofera o "mostra" pentru ce vor insemna botii in viitor in ceea ce priveste modul in care utilizatorii interactioneaza cu programul pentru a afla raspunsuri la intrebari. Scapi astfel de minutele de asteptare in care consultantii sunt indisponibili - in plus, vei putea tria cu usurinta anumite informatii in vederea cumpararii unui produs. Iar aici vorbim doar de e-commerce. Acesti boti vor putea fi folositi in multe domenii, chiar si in ceea ce priveste articolele de presa si multe altele.

Sa revenim la Future Chatbot, cel cu care am interactionat cu placere minute bune. Momentan, este in faza incipienta. Exista 4 categorii mari despre care poti discuta: Internet, Servicii, Comunicatii si Auto, si cum s-au schimbat acestea in ultimii ani si ce ne rezerva viitorul. Sa luam cazul internetului pentru inceput (doar suntem pe site de tech). Apasam "Exploreaza" si vedem raspunsul generat automat. Cateva raspunsuri (printre care si unul amuzant dupa ce esti intrebat ce varsta ai: "esti mai batran ca mine, eu am doar cateva luni"). Apar alte 5 optiuni care te pot duce in directii diferite. Am ales "ASL" de curiozitate si a inceput discutia despre mIRC, "fiindca alta mesagerie nu exista". De aici vin alte 2 optiuni - fie sa revii la trecut, fie sa afli cum este in prezent si apoi sa te indrepti catre viitor.

Si iata cum botul aflat inca in prima faza a potentialului sau poate oferi informatii importante, chiar daca sunt generate automat. Poti afla despre "Internetul obiectelor" si chiar si despre ... "Internet extra-terestru?" Sa vedem ce inseamna ultima optiune.

Ajungem la punctul in care botul te intreaba daca doresti sa afli informatii de acest gen pe viitor. Ce inseamna mai exact? Botul este creat pentru a oferi anumite informatii in functie de ceea ce isi doreste clientul sa afle. In acest caz, informatii despre viitorul internetului. In alte cazuri poate fi vorba de un smartphone de ultima generatie sau cele mai noi amanunte despre echipa nationala. Posibilitatile sunt uriase iar acest este inceputul.