Dupa 2 ani in care a zburat pe orbita Terrei, misteriosul avion X-37B a aterizat la baza Kennedy Space Center.

Avionul fara pilot a petrecut un timp record pe orbita Pamantului: 718 zile. Acesta este unul dintre cele doua avioane orbitale pe care le detine in prezent US Air Force.

Spre deosebire de navele spatiale ale NASA, acest avion are o dimensiune mult mai mica. Programul X-37 a inceput in anul 1999, iar primul avion de acest fel a zburat in 2010.

Deocamdata nu se cunosc informatii clare despre ce anume fac avioanele X-37B, in timpul misiunilor pe orbita planetei.

Oficialii US Air Force declara insa ca este un program prin care se testeaza tehnici moderne de ghidare, control si navigatie, dar si sisteme menite sa reziste la temperaturi extreme.

De asemenea, tehnologiile care permit zborul autonom pe orbita, reintrarea si aterizarea in siguranta au fost testate in cadrul acestor misiuni, scrie Business Insider.

Lipsa de informatii concrete a dus la nasterea unor zvonuri privind misiunea secreta a acestor avioane autonome. Multi cred ca ele sunt folosite de fapt pentru spionaj.

Urmatoarea misiune a avioanelor X-37B va incepe anul acesta.