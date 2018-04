Cercetatorii au descoperit epava unui submarin scufundat acum 73 de ani.

Submarinul U-3523 fusese construit special ca sa poata naviga fara oprire din Germania pana in America de Sud.

Nava a fost scufundata pe 6 mai 1945, in urma unui bombardament britanic, in timp ce se indrepta spre Norvegia.

Dar, pentru ca pana acum epava nu a fost localizata, au aparut zvonuri conform carora ar fi scapat si ar fi ajuns in America de Sud.

Mai mult, unii istorici cred ca la bordul ei se afla chiar Adolf Hitler, care a scapat astfel cu viata, dupa ce si-a inscenat moartea in buncar si a ajuns in Argentina.

Epava a fost idetificata acum, foarte aproape de localitatea Skagen din Danemarca.

Cercetatorii danezi care au descoperit epava spun ca nu au dovezi ca submarinul ar fi transportat lideri nazisti atunci cand a fost atacat. La bord se aflau insa 58 de membri au echipajului, care au murit cand nava s-a scufundat.

Dupa sfarsitul razboilui au aparut multe zvonuri privind soarta unor ofiteri nazisti, care ar fi reusit sa fuga in America de Sud la bordul unor submarine. Disparitia submarinului U-3523 a alimentat si mai mult aceste speculatii.

Chiar daca nu putem sti destinatia exacta a navei scufundate sau daca mai era cineva la bord in afara de echipaj, faptul ca fugea din Germania desi razboiul se terminase deja este greu de explicat.

Cercetatorii cred insa ca submarinul nu se indrepta spre America de Sud, ci spre Norvegia.

Potrivit unor documente CIA, declasificate recent, un fost ofiter SS, Phillip Citroen, a sustinut ca Adolf Hitler a fugit din Germania si s-a ascuns in Columbia si apoi in Argentina, unde a fost sustinut de simpatizantii regimului nazist.

Istoricii nu stiu exact cati lideri nazisti au reusit sa fuga dupa pierderea razboilui, dar sunt cunoscute cateva cazuri, confirmate.

Printre cei care au ajuns in America de Sud se numara Adolf Eichmann si medicul Josej Mengele, cunoscut pentru experimentele cumplite pe care le-a facut pe prizonierii de la Auschwitz.

Foto: Getty Images, Denmark Sea War Museum