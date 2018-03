Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia savantul a murit in somn, miercuri, in locuinta sa din Cambridge.

"Cu profunda tristete anuntam ca tatal nostru a murit azi. A fost un mare om de stiinta si un om extraordinar a carui activitate si mostenire vor dainui multi ani", au declarat copiii sai Lucy, Robert si Tim.

Suferind de scleroza laterala amiotrofica (denumita si boala Lou Gehrig), cu care a fost diagnosticat la varsta de 21 de ani, Hawking era imobilizat intr-un scaun cu rotile si putea comunica doar prin intermediul unui computer si al unui sintetizator vocal.

In 2017, cunoscutul astrofizician declarase pentru BBC ca nu "s-a asteptat niciodata sa ajunga la varsta de 75 de ani".

Hawking a marturisit pentru BBC ca pentru el cea mai mare realizare a sa a fost descoperirea ca gaurile negre nu sunt in intregime negre, ceea ce este crucial "pentru a intelege cum pot fi rezolvate paradoxurile dintre mecanica cuantica si teoria generala a relativitatii".

Astrofizicianul a devenit cunoscut la nivel mondial prin cartea sa "Scurta istorie a timpului", un bestseller publicat in 1988, care s-a vandut in peste 10 milioane de exemplare.

Nascut intr-o familie de intelectuali la 8 ianuarie 1942, Hawking a castigat o bursa la Universitatea Oxford in 1959, iar trei ani mai tarziu s-a mutat la Cambridge, pentru a efectua cercetari in domeniul cosmologiei.

La varsta de 32 de ani, fizicianul a devenit Fellow of the Royal Society, cea mai prestigioasa institutie academica din Marea Britanie, iar in 1979 a fost numit Lucasian Professor of Mathematics la Universitatea Cambridge - ocupand postul detinut odata de Isaac Newton.

Sursa: Agerpres

Foto: Getty Images