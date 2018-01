Un asteroid cu diametrul de peste 1 km se va apropia de Terra pe 4 februarie.

Presa din intreaga lume scrie despre asteroidul 2002 AJ129, care va trece pe langa Pamant pe 4 februarie.

Multe publicatii prezinta informatia intr-un mod alarmant, mentionant ca roca spatiala este considerata "potential periculoasa" si adauga inclusiv si care ar fi efectele in cazul unui potential impact cu asteroidul.

In plus, multi se intreaba de ce acest subiect nu este dezbatut in detaliu de expertii NASA, care par sa nu fie prea interesati de acest subiect. Cat de mare este pericolul in realitate si de ce astronomii nu par foarte ingrijorati? Pentru ca nu au de ce.

Asteroidul, care are diametrul de aproximativ 1,1 kilometri se va apropia de Terra pe 4 februarie, dar va ramane la o distanta de 4,2 milioane de kilometri.

Prin urmare, nu exista niciun risc de impact, deoarece asteroidul se va afla la o distanta de 11 ori mai mare decat distanta dintre Pamant si Luna.

Desigur, daca un asteroid cu o asemenea dimensiune s-ar prabusi pe Terra, urmarile ar fi grave. Ar urma o miniera glaciara, cu temperaturile care ar scadea chiar si cu 8 grade Celsius, din cauza prafului aflat in atmosfera, iar frigul ar dura aproape 10 ani.

Potrivit Biroului de coordonare a apararii planetare din cadrul NASA, infiintat in 2016, care emite alerte si identifica cometele si asteroizii "potential periculosi", in jur de 20 de astfel de obiecte cosmice vor trece pe langa Terra in anul 2018.

Cel mai periculos este 2017DR109, care va trece pe 24 februarie la o distanta de aproape patru ori mai mare decat distanta dintre Terra si Luna.

Cel mai impunator este asteroidul 2003 SD220, cu un diametru cuprins intre 920 si 2.100 de metri, asteptat pe 22 decembrie, la o distanta de 7,2 ori mai mare decat aceea dintre Pamant si Luna.

Trebuie mentionat insa ca asteroizi clasificati drept "potential periculosi" nu se refera la un risc iminent de impact, ci sunt obiecte spatiale pe care NASA le monitorizeaza.

Sursa: Agerpres