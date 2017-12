O echipa de cercetatori a cautat posibile semnale radio emise de asteroidul Oumuamua.

La scurt timp dupa descoperirea asteroidului Oumuamua, care are o forma foarte ciudata, asemeni unei tigarete si care provine din alt sistem solar, o echipa de astronomi a inceput sa caute dovezi care sa ateste ca este de fapt o nava extraterestra.

Astfel, cercetatorii de la proiectul Breakthrough Listen au cautat posibile semnale radio care ar fi transmise de acest asteroid.

Semnalele electromagnetice ar fi dovada folosirii unei tehnologii, prin urmare Oumuamua nu ar fi un simplu asteroid.

Din pacate insa, pana acum nu au putut detecta niciun semnal de acest fel, scrie Daily Mail.

Cu toate acestea, expertii nu sunt dezamagiti si spun ca vor continua sa caute dovezi ale existentei unei civilizatii extraterestre.

Andrew Siemion, director al Centrului de Cercetare SETI de la Berkeley, spune ca, desi asteroidul nu este probabil o nava extraterestra, poate fi considerat "extraterestru" deoarece provine din alt sistem solar.

Totodata, toate aceste obiecte misterioase trebuie analizate atent, pentru ca e posibil ca pana la urma unul dintre ele sa fie cu adevarat artificial, dovada mult cautata a existentei extraterestrilor.

Cercetatorii au cautat semnale electromagnetice pe patru benzi radio, de la 1 la 12 Ghz.

Motivul pentru care asteroidul i-a pus pe ganduri pe oamenii de stiinta este in special forma lui ciudata. De obicei, asteroizii sunt rotunzi, nu alungiti. Totodata, el nu lasa in urma un nor de praf, cum se intampla cu alti asteroizi.

Cel care a emis insa teoria conform careia acest obiect ar fi o nava extraterestra defecta este astronomul Jason Wright, de la Universitatea Penn State. El spun ca o nava cu motorul stricat s-ar deplasa prin spatiu exact ca acest asteroid.

Oumuamua, care in limba hawaiiana inseamna "primul mesager venit de departe", a fost observat prima data pe 19 octombrie.