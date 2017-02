Sistemul solar TRAPPIST-1, unde ar putea exista viata extraterestra, se afla la o distanta de 39 de ani-lumina.

Descoperirea unui sistem solar cu 7 planete asemanatoare Terrei a trezit entuziasmul astronomilor. Pe 3 dintre aceste exoplanete recent descoperite de NASA ar putea exista apa lichida si deci forme de viata.

Din pacate insa, sistemul solar TRAPPIST-1 se afla foarte departe de noi, la 39 de ani-lumina distanta. Asta inseamna nu mai putin de 369 trilioane de kilometri. Daca am avea o nava care ar merge cu viteza luminii, am ajunge acolo in 39 de ani. Dar in prezent fizicienii spun ca nimic nu poate egala sau depasi viteza luminii.

Prin urmare, in cat timp am ajunge acolo, cu tehnologia de care dispunem in prezent? Space.com prezinta cateva exemple de calcul pana la steaua pitica TRAPPIST-1, in functie de navele spatiale pe care le avem acum.

Durata calatoriei cu navele spatiale actuale

Sonda spatiala New Horizons este cea mai rapida nava spatiala lansata pana acum. Are o viteza de 14 kilometri pe secunda si in prezent calatoteste spre limita exterioara a sistemului nostru solar. Cu aceasta viteza, ar putea ajunge la destinatie in aproximativ 817.000 de ani.

Sonda Juno, care s-a apropiat de Jupiter anul trecut, a atins o viteza si mai mare, de 265.000 km/h, datorita gravitatiei uriasei planete. Daca ar putea mentine constant aceasta viteza, Juno ar ajunge la TRAPPIST-1 in 159.000 de ani.

Voyager 1 este cea mai indepartata sonda spatiala lansata pana acum. In anul 2012 a iesit din sistemul nostru solar. Cu viteza actuala, ar ajunge la destinatie peste 685.000 de ani.

Trebuie sa retinem insa ca acestea sunt sonde spatiale fara echipaj uman. O nava spatiala cu oameni la bord, cum sunt cele folosite de NASA in prezent, poate atinge viteza de 28.160 km/h. Durata unei calatorii pana la noul sistem solar ar fi de peste 1,5 milioane de ani.

Singura metoda mai rapida, despre care savantii discuta in prezent, este proiectul Breakthrough Starshot, conceput de Stephen Hawking.

Savantul s-a gandit la o nava care sa fie propulsata cu laser si sa atinga astfel 20% din viteza luminii, adica 216 milioane km/h. Cu o nava care ar merge constant cu aceasta viteza incredibila durata calatoriei ar fi de numai 200 de ani. Din pacate insa, acest proiect nu a depasit deocamdata stadiul de concept.

Solutii Science Fiction

Prin urmare, singurele nave spatiale care ar ajunge suficient de repede la TRAPPIST-1 sunt cele din filmele SF.

Millennium Falcon poate depasi viteza luminii, astfel incat ar ajunge in doar cateva minute la noul sistem solar.

Nava Enterprise din "Star Trek" atinge viteza warp, iar calatoria ar dura aproximativ 14 zile, scrie publicatia Mashable.

Nava Nostromo din "Alien" atinge viteza luminii. Prin urmare, ar strabate distanta de 39 ani-lumina in 39-40 de ani.

Avalon, din filmul "Pasagerii" atinge doar jumatate din viteza luminii, astfel calatoria ar dura 80 de ani.