O noua misiune ESA va cauta informatii despre undele gravitationale.

Demonstrarea existentei unor universuri paralele sau a unei dimensiuni pe care nu o putem vedea este inca o mare provocare pentru oamenii de stiinta.

Pentru a testa aceasta interesanta teorie, dar Agentia Spatiala Europeana a primit aprobare pentru lansarea unei misiuni care ar putea oferi un raspuns clar.

Unii fizicieni cred ca exista dimensiuni imposibil de vazut, care provoaca fluctuatii in curbura spatiu-timp si care se propaga asemeni unor unde. Acestea au fost numite unde gravitationale.

Misiunea care va cauta undele gravitationale se numeste LISA (Laser Interferometer Space Antenna) si va putea incepe in anul 2034, scrie Daily Mail.

LISA presupune construirea a trei sateliti identici, care vor fi lansati in spatiu la o distanta de 2,5 milioane km unul de altul, formand un triunghi in jurul Pamantului, pe care il vor insoti pe orbita lui in jurul Soarelui.

Satelitii vor cauta fluctuatiile produse in spatiu-timp de undele gravitationale. Pentru asta, satelitii vor trimite intre ei raze laser foarte puternice.

Analizand micile schimbari care apar in modul in care calatoresc prin spatiu razele laser, fizicienii vor putea observa modul in care undele gravitationale deformeaza spatiul.

Undele gravitationale sunt formate de corpuri ceresti care exercita o forta de atractie gravitationala foarte mare, cum ar fi gaurile negre supermasive care se unesc. Prin urmare, satelitii LISA vor analiza mai intai aceste gauri negre.

La inceputul acestui an, cercetatorii au declarat ca existenta undelor gravitatinoale ar putea fi dovada prezentei unei alte dimensiuni, pe care nu o vedem.

Deocamdata nu exista tehnologia necesara pentru a verifica aceasta teorie, dar misiunea LISA va putea face acest lucru. Astfel, in 2034 am putea avea, in sfarsit, prima dovada a existentei universurilor paralele.