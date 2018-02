La Polul Nord se inregistreaza acum temperaturi peste nivelul de inghet.

Cercetatorii sunt alarmati de un fenomen foarte greu de explicat. In timp ce in Europa temperaturile au scazut pana la -35 de grade Celsius, din cauza valului de frig venit din nord, in zona arctica temperaturile sunt cu pana la 20-30 de grade mai ridicate decat ar fi normal.

La Polul Nord este acum noapte polara, iar soarele va rasari abia pe 20 martie. In aceasta perioada, media temperaturii de aici ar trebui sa fie -20 chiar -30 de grade Celsius.

In realitate insa, in februarie s-au inregistrat temperaturi pozitive, putin peste 0 grade Celsius, chiar si o maxima de aproape 6 grade Celsius.

Acest val de cladura de la poli nu face decat sa accelereze si mai mult topirea ghetii din aceasta zona, scrie The Independent.

Zack Labe, climatolog la Universitatea California din Irvine, recunoaste ca pana acum nu a mai observat un val de caldura atat de mare in zona polara.

Pana in anul 2010, valuri de caldura in regiune arctica erau inregistrate cam de 4 ori la 30 de ani. Insa in ultimii 5 ani, au avut loc nu mai putin de 4 asemenea anomalii.

Oamenii de stiinta spun ca acest fenomen ar putea fi provocat de topirea si subtierea stratului de gheata de la Polul Nord.

Pe masura de gheata se retrage, apa mai calda a oceanului este expusa in contact cu atmosfera, lucru care duce la o incalzire a vremii.

In plus, expertii au observat si o incalzirea care are loc in stratosfera Pamantului, deocamdata greu de explicat.

Fenomenul provoaca insa rearanjarea straturilor de aer cald si rece, lucru care a dus acum la un val de ger in Europa si un val de caldura la Polul Nord.

Cele doua extreme sunt legate intre ele, avand aceeasi cauza, desi aceasta nu este pe deplin explicata.

Climatologii sunt de acord ca iarna aceasta este "complet nebuna, fara sa exageram" si ca niciodata temperaturile nu au fost atat de extreme.

Foto: iStock