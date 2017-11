Cercetatorii de la NASA au facut un anunt neasteptat despre gaura de ozon.

Conform celor mai recente date obtinute de NASA, gaura de ozon din stratosfera Terrei a ajuns la cea mai mica dimensiune din ultimii 29 de ani.

Anul acesta, fisura din stratul protector de ozon, care ne apara de radiatiile periculoase, se intindea pe 19,7 milioane kilometri patrati.

Pare foarte mult, insa dimensiunea ei s-a redus fata de anul trecut cu pana la 3,4 milioane de kilometri patrati, scrie Science Alert. Cea mai mare dimensiune a fost inregistrata in anul 2000, cand gaura avea 29.8 milioane de kilometri patrati.

Gaura de ozon se afla deasupra contientului Antarctica si apare in fiecare an in luna septembrie, cand razele soarelui ating din nou aceasta zona si provoaca reactii chimice cu substantele eliberate de oameni in atmosfera, iar acestea distrug moleculele de ozon.

Fisura a fost observata prima data in anul 1985. Expertii cred ca, avand in vedere modul in care gaura se miccoreaza, aceasta ar putea sa dispara in jurul anului 2070.

NASA monitorizeaza aceasta zona cu ajutorul imaginilor din satelit.

Motivul pentru care fisura incepe sa se micsoreze este incalzirea climei. Temperaturile din stratosfera sunt tot mai ridicate.

Totodata, emisiile de compusi nocivi, care distrug stratul de ozon, au fost reduse din ce in ce mai mult. Este vorba de substante chimice folosite ca refrigeranti.

Ozonul, care este un gaz incolor, actioneaza ca un ecran de protectie solara impotriva razelor ultraviolete, care pot provoca oamenilor serioase probleme de sanatate si pot distruge plantele.