Eruptiile solare pun in pericol comunicatiile.

Soarele a inregistrat o eruptie aflata in categoria celor mai puternice, fiind in clasa X de eruptii. A fost cea mai puternica eruptie solara inregistrata in ultimii 10 ani, scrie The Independent.

Centrul de predictie al vremii al NASA (SWPC) a spus ca eruptia solare a reusit sa interfereze cu comunicatiile radio de pe Terra. Eruptia a dus la "zone largi de pierdere a contactului pentru mai bine de o ora" si a lovit sistemele folosite pentru navigatie.

Aceasta eruptie a fost, defapt, a doua avand un raing X9.3, cea mai puternica vazuta din 2006 incoace. Cercetatorii au avertizat in repetate randuri ca suntem norocosi ca nu am fost loviti pana acum de o furtuna solara ce ar cauza mai multe daune decat doar asupra comunicatiilor. In 1859, de exemplu, magnetosfera Pamantului a fost lovita in ceea ce este cunoscut sub numele de evenimentul Carrington. Cercetatorii spun ca un eveniment similar ar avea efecte dezastruoase in prezent.