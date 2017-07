Arheologii sustin ca au descoperit un tunel secret sub piramida.

Cercetatorii de la Institutul National de Antropologie si Istorie din Mexic spun ca au dovezi privind existenta unui tunel secret, sapat sub Piramida Lunii de la Teotihuacan.

Acest tunel leaga piramida de piata centrala a complexului, Plaza de la Luna, unde aveau loc ritualuri religioase si sacrificii umane si la care luau parte aproximativ 100.000 de persoane, scrie Daily Mail.

Descoperirea a fost posibila in urma unei scanari CT facuta in zona piramidei. Astfel, arheologii au observat prezenta unui tunel subteran, sapat la 10 metri adancime.

Specialistii cred ca in acest pasaj secret se afla ofrande. Tuneluri similare au mai fost descoperite si in alte zone ale sitului arheologic de la Teotihuacan.

Tunelul de sub Piramida Lunii ar fi avut un rol simbolic pentru vechii locuitori ai zonei, crede Veronica Ortega, arheologul care coordoneaza cercetarile. Astfel, tunelul ar simboliza de fapt drumul spre "lumea de dincolo", de aceea a si fost umplut cu ofrande - plante si alimente - pentru zei.

Piramida Lunii a fost construita in mai multe etape succesive, fiind terminata in anul 450 e.n. Are o inaltime de 46 metri si o baza de 168 metri patrati.

Dovezile arheologice arata ca aici au avut loc sacrificii umane incepand cu anul 200 e.n. Mormintele din piramida contin resturi umane si animale si diferite obiecte funerare.

Piramida era dedicata Zeitei Lunii, considerata zeita suprema, cea care a creat lumea, simbol al vietii si fertilitatii.