Cel mai bogat om din lume a lansat un avertisment extrem de grav.

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a petrecut ultimii 20 de ani finantand o campanie global de sanatate iar acum avertizeaza ca zeci de milioane de oameni pot fi omorati bio-terorism. In timpul unui discurs la o conferinta de securitate din Munchen, Gates a spus urmatoarele:

"Ignoram legatura intre securitatea sanatatii si securitatea internationala pe riscul nostru. Urmatoarea epidemie poate origina de pe computerul unui terorist ce foloseste ingineria genetica pentru a crea o versiune sintetica a virusului de variola... sau o tulpina extrem de contagioasa si mortala a gripei.

Fie ca va avea loc din cauza unei eveniment natural sau din cauza teroristilor, epidemiologii spun ca un patogen transmisibil in aer poate omora mai bine de 30 de milioane de oameni in mai putin de 1 an. Si mai spun ca este o probabilitate mare ca lumea sa experimenteze un astfel de scenariu in urmatorii 10-15 ani. Este greu sa te gandesti la o catastrofa la o asemenea scala, dar nu a avut loc cu foarte mult timp in urma. In 1918, o tulpina particulara si mortala a gripei a omorat intre 50 si 100 de milioane de oameni.

Probabil va intrebati cat de reale sunt aceste scenarii apocaliptice. Faptul ca o pandemie globala nu a mai avut loc in istoria recenta nu ar trebuie sa fie interpretat gresit ca dovada ca o asemenea pandemie nu va avea loc in viitor. Si chiar daca nu va fi la fel de grava precum cea din 1918, ar fi intelept sa fie luate in considerare efectele sociale si economice pe care le-ar avea un scenariu in care un virus precum ebola ar ajunge in zonele urbane. Pregatirea pentru o pandemie globala este cel putin la fel de importanta ca oprirea armelor nucleare sau evitarea unei catastrofe climatice. Inovarea, cooperarea si planificarea atenta pot diminua dramatic riscurile prezentate de fiecare dintre aceste amenintari" a spus Bill Gates.