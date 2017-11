Steaua este prima de acest fel observata de cercetatori.

Astronomii de la Observatorul Las Cumbres din California au observat in septembrie 2014 o supernova: explozia unei stele masive, numite iPTF14hls, aflata la 500 de milioane de ani-lumina de noi.

Recent insa, Zheng Chuen Wong, intern la observatorul Universitatii California, Santa Barbara, a observat ceva inexplicabil legat de aceasta supernova.

In mod normal, suprenova inseamna sfarsitul unei stele. Lumina emisa de aceasta explozie uriasa incepe sa se stinga de obicei dupa 100 de zile.

In acest caz insa, astronomii au observat ca luminozitatea ei are fluctuatii, crescand si scazand in intensitate in decursul a 600 de zile.

Practic, aceasta suprenova a devenit mai luminoasa si apoi mai putin luminoasa de 5 ori la rand, scrie CNN.

In urma unei analize mai detaliate, astronomii si-au dat seama ca aceeasi stea a fost observata explodand intr-o supernova inca din anul 1954. Cu toate acestea, steaua a supravietuit de fiecare data exploziei.

Este un fel de "stea zombie", care refuza sa moara si explodeaza de nenumarate ori. Astfel, cercetatorii si-au dat seama ca mai au multe de invatat despre modul in care stelele masive isi inceteaza existenta.

Steaua era de aproximativ 50 de ori mai mare ca Soarele nostru.

Astronomii spun ca steaua devine instabila si explodeaza doar partial, astfel incat numai straturile superioare sunt aruncate in spatiu, in timp ce miezul ei ramane intact si apoi se redreseaza.

La un moment dat insa, explozia va fi completa. Nimeni n-a mai observat pana acum un asemenea fenomen.