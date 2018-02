Este cea mai indepartata supernova observata pana in prezent.

O echipa internationala de astronomi coordonata de Universitatea din Southampton a publicat un studiu in care descrie cea mai indepartata supernova observata pana in prezent.

Este explozia unei stele masive produsa acum 10,5 miliarde de ani si a carei lumina a fost detectata abia recent de observatoarele terestre.

Aceasta descoperire este cu atat mai interesanta cu cat Universul are varsta estimata la 13,8 miliarde de ani, iar aceasta stea supermasiva s-a aprins in "zorii" Universului.

Supernova cu nume de catalog DES16C2nm a fost detectata in cadrul proiectului Dark Energy Survey (DES). "DES16C2nm (numele de catalog al acestei stele n.r.) este extraordinar de indepartata, extraordinar de stralucitoare si extraordinar de rara, (iar aceasta supernova n.r.) nu este genul de eveniment cu care astronomii sa se intalneasca in fiecare zi" a comentat, fara a se feri de superlative, Mathew Smith, coordonatorul studiului.

Fenomenul supernova este explozia cataclismica de la sfarsitul vietii unor stele mult mai masive decat Soarele, care ard cu intensitate si au o viata mai scurta decat steaua pe orbita careia se afla Terra.

Aceste stele masive isi consuma combustibilul nuclear reprezentat de hidrogen si heliu in procesul de fuziune nucleara si incep treptat sa fuzioneze elemente mai grele.

Conform teoriilor existente, in momentul in care in se acumuleaza fier in nucleul unei astfel de stele, nucleul colapseaza in sine, putand produce o gaura neagra sau o stea neutronica, iar invelisurile exterioare sunt expulzate in spatiu cu o viteza uriasa, de aproximativ 30.000 km/s (o zecime din viteza luminii).

Din cauza incredibilei cantitati de energie eliberate, aceasta supernova a avut stralucirea a aproximativ 200 de milioane de sori si a putut fi observata si de pe Pamant.

Lumina emisa de aceasta supernova a ajuns la Pamant la 10,5 miliarde de ani dupa producerea fenomenului si a fost detectata pentru prima oara in august 2016.

Distanta la care s-a aflat aceasta stea (10,5 miliarde de ani lumina) si luminozitatea sa extrema au fost confirmate in octombrie 2017 de observatii desfasurate prin trei telescoape diferite - Very Large Telescope si Telescopul Magellan, din Chile, si Observatorul Keck din Hawaii.

Echipa internationala de astronomi, coordonata de Mathew Smith si aflata la originea studiului publicat in revista Astrophysical Journal, a inclus acest fenomen in categoria "supernovelor super luminoase (SLSN)" - cele mai rare si mai stralucitoare supernove.

"Pe langa faptul ca este o descoperire foarte incintanta, distanta extrema la care s-a aflat (steaua) DES16C2nm ne ofera o perspectiva unica cu privire la natura supernovelor super luminoase (...) Lumina ultravioleta emisa de aceasta supernova ne dezvaluie si cantitatea de metale (elemente grele n.r.) produse in explozie si ne ofera si indicii despre temperatura exploziei, doua informatii esentiale pentru a intelege cauzele care declanseaza aceste explozii cosmice", a mai explicat Mathew Smith.

Sursa: Agerpres