Un raport publicat pe 1 mai de Space Weather arata un fenomen neobisnuit care are loc in Soare.

Potrivit expertilor NASA, care au obtinut si imagini cu aspectul actual al Soarelui, ciclul solar minim care are loc in prezent a provocat un fenomen neasteptat si deocamdata inexplicabil: disparitia petelor solare.

Practic, dupa cum putem vedea si in aceasta imagine realizata de Solar Dynamics Observatory de la NASA, Soarele nu mai are deloc pete. Aceste pete sunt de fapt regiuni mai reci, incarcate magnetic, care apar si dispar la suprafata Soarelui. Petele solare pot provoca si furtuni solare.

In prezent Soarele se afla in ciclul solar 24 si in perioada sa de activitate minima. Orice ciclu solar e caracterizat prin perioade de activitate solara minima si maxima.

In perioadele de activitate minima apar mai putine pete solare, dar nu este ceva normal ca ele sa dispara aproape complet.

Astronomii ar fi trebuit sa observe cel putin 15 pete solare din aprilie pana in mai, dar nu au vazut nici macar una singura.

Expertii cred ca acest fenomen poate fi un semn ca perioada de minim din acest ciclu solar se va prelungi, sau ca urmatorul ciclu solar ar putea incepe mult mai repede.

Lipsa petelor soale este pentru oameni si o veste buna, dar si una mai putin buna. Nu ne vom confrunta cu furtuni solare puternice in aceasta perioada, dar, din cauza activitatii reduse a Soarelui, suntem mai expusi la razele cosmice, care in mod normal sunt tinute la distanta de heliosfera.

Astronomii vor continua cercetarile si vor incerca sa afle ce anume provoaca un ciclu solar atat de slab in activitate.