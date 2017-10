Saptamana trecuta, meteorologii de la The National Weather Service of Boulder and Denver au publicat pe Twitter o imagine de pe redar, care arata o formatiune misterioasa, asemanatoare cu un nor urias.

"Norul" se intindea pe o distanta de peste 100 km si la inceput meteorologii au crezut ca este un stol mare de pasari.

Totusi, stolul se indrepta spre nord, lucru nefiresc daca ar fi fost vorba de pasari, pentru ca acestea ar fi zburat toamna spre sud, unde este mai cald.

Look at what's flying into Denver! Radar from last hour showing what we believe to be birds. Any bird experts know what kind? #ornithology pic.twitter.com/EAqzdMwpFU