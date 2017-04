Oamenii de stiinta avertizeaza ca emisiile de carbon trebuie reduse la zero pana in 2040.

Conform unei cercetatori recente, pentru ca temperatura globala sa creasca cu numai cu 1,5 grade Celsius, emisiile de gaze cu efect de sera ar trebui sa ajunga la zero pana in anul 2040. In caz contrar, incalzirea globala va scapa de sub control, avertizeaza expertii, citati de The Independent.

Studiul a fost realizat cu ajutorul simularii computerizate FeliX, care ia in calcul factori de mediu, sociali si economici. Astfel, pentru ca acordul de la Paris sa poata fi respectat si temperatura globala sa creasca doar cu cu 1.5 grade Celsius pana in 2100, energia asigurata prin combustibili fosili trebuie redusa la o patrime din cantitatea totala de energie necesara.

Prin urmare, pe viitor oamenii trebuie sa se bazeze pe combustibilii bio si pe tehnologia de captare a carbonului, care este inca in stadiul de dezvoltare.

Asta ar insemna construirea de masinarii uriase, care sa poata extrage dioxidul de carbon din atmosfera. Daca acest lucru se va dovedi a fi imposibil, atunci singura salvare o reprezinta eliminarea completa a combustibililor fosili.

Studiul a fost publicat in revista de specialitate Nature Communications.