O prognoza meteo pe termen lung avertizeaza ca in urmatorii ani temperaturile vor creste foarte mult.

Temperaturile la nivel global ar putea creste in urmatorii cinci ani cu 1,5 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala, avertizeaza o prognoza a Met Office, serviciul meteorologic public britanic.

Prin semnarea primului act international cuprinzator privind schimbarile climatice, Acordul de la Paris, tarile si-au asumat sa mentina temperaturile globale la valori ''mult sub'' 2 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala si sa depuna eforturi pentru limitarea acestei cresteri la 1,5 grade Celsius.

Insa, prognoza recenta realizata pe termen lung sugereaza ca in urmatorii cinci ani planeta s-ar putea confrunta deja, temporar, cu pragul de 1,5 grade Celsius.

Temperaturile medii la nivel mondial ar fi cu peste 1 grad Celsius mai mari decat cele inregistrate in era preindustriala, masurate intre 1850 si 1900, si ar putea fi cu 1,5 grade Celsius mai mari in perioada 2018 - 2022.

De asemenea, exista o sansa mica - circa 10% - ca in unul dintre urmatorii cinci ani temperaturile sa depaseasca cu 1,5 grade Celsius nivelurile din secolul al XIX-lea, a anuntat Met Office.

Aceasta este prima data cand prognozele realizate de Met Office pe termen de un deceniu, actualizate anual, evidentiaza valori atat de ridicate, precizeaza sursa citata.

Aceste culmi de temperatura ar putea fi atinse in contextul producerii El Nino in Pacific, un fenomen natural intens ce contribuie la cresterea temperaturilor globale, efectele acestuia putand fi asociate cu incalzirea globala cauzata de activitatea antropica, precum arderea combustibililor fosili.

Cea mai recenta avertizare privind cresterea temperaturilor vine dupa trei ani in care au fost inregistrate temperaturi maxime record, 2016 fiind cel mai fierbinte an la nivel global din istoria inregistrarilor meteorologice, iar 2017 cel mai calduros fara impactul suplimentar al fenomenului El Nino.

Anul acesta nu se prognozeaza temperaturi care ar putea depasi cu 1,5 grade Celsius valorile din perioada preindustriala, precizeaza sursa citata.

Limita mai stricta de 1,5 grade Celsius impusa prin Acordul de la Paris a fost introdusa in acest document deoarece unele tari, precum statele insulare joase, au sustinut ca este necesara limitarea cresterii temperaturilor pentru a se asigura supravietuirea lor.

Documentul face referire la atingerea acestui nivel pe o perioada medie de lunga durata mai degraba decat la inregistrarea unor valori temporar ridicate, au declarat oamenii de stiinta.

''Aceste predictii demonstreaza ca evenimente 1,5 grade Celsius se intrevad la orizont, insa tiparul global al incalzirii ar fi diferit in cazul unei depasiri mai sustinute a pragului de 1, 5 grade Celsius (stabilit) la Paris'', a spus profesorul Adam Scaife, directorul biroului de prognoza de lunga durata a Met Office.

Scaife a precizat ca emisiile continue de gaze cu efect de sera care contribuie la incalzirea globala vor creste riscul de a inregistra, in urmatoarea perioada, mai multi ani cu temperaturi cu 1,5 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala.

Atingerea oricareia dintre limitele de temperatura prevazute in Acordul de la Paris, asumate de toate statele lumii, va face necesar ca emisiile sa fie reduse la zero pana in a doua jumatate a secolului XXI.

Sursa: Agerpres