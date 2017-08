Elon Musk si alte personalitati ale industriei roboticii au cerut ONU masuri ferme impotriva pericolului armelor autonome.

Apelul a fost formulat prin intermediul unei scrisori, care a fost semanata de Elon Musk si alte 115 personalitati ale industriei tehnologice.

Intre semnatari se mai afla co-fondatorul Google Deepmind, Mustafa Suleyman, si directori globali ai companiei daneze Universal Robotics si Element AI din Canada.

”Armele autonome letale risca sa devina a treia revolutie in razboi. Odata dezvoltate, conflictele armate vor avea loc la o scara fara precedent si mai repede decât pot intelege oamenii”, avertizeaza scrisoarea.

Pot fi arme ale terorii, arme care terorieaza si arme care pot fi folosite de teroristi impotriva oamenilor nevinovati, care pot fi piratate pentru a fi folosite intr-un mod nedorit, se mai arata in scrisoare, care avertizeaza ca timpul pentru a actiona este scurt.

Intr-un comunicat de presa care a insotit scrisoarea, Stuart Russell, fondator si vicepresedinte al Bayesian Logic, a explicat de ce a semnat.

”Daca oamenii nu vor sa vada noi arme de distrugere in masa, sub forma unor roiuri vaste de microdrone letale, care sa se raspândeasca in jurul lumii, este imperios necesar sa intervenim si sa sustinem eforturile Natiunilor Unite de a crea un tratat care sa interzica armele autonome letale. Este vital pentru securitatea nationala si internationala”, a afirmat Russell.

Elon Musk a emis deja mai multe avertismente referitoare la pericolul reprezentat de inteligenta artificiala. Saptamâna trecuta a scris pe Twitter: ”Daca nu sunteti ingrijorati de inteligenta artificiala ar trebui sa fiti. Este mult mai riscanta decat Coreea de Nord”.

Sursa: News.ro