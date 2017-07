Fizicianul crede ca deciziile lui Donald Trump vor duce la o incalzire globala care va scapa de sub control.

Fizicianul Stephen Hawking a avertizat ca decizia lui Donald Trump de a retrage Statele Unite din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice ar putea duce la cresterea temperaturilor pe Terra atat de mult incat vor fi similare cu cele de pe Venus, a doua planeta de la Soare, scrie Newsweek.

Inaintea de a sarbatori cea de-a 75-a sa zi de nastere, Stephen Hawking a declarat intr-un interviu pentru BBC News ca singura speranta pentru umanitate este colonizarea altor planete. "Suntem aproape de punctul in care incalzirea globala devine ireversibila. Decizia lui Trump ar putea impinge Pamântul peste pragul care o diferentiaza de Venus”, a afirmat Stephen Hawking.

Fizicianul mai spune ca "schimbarile climatice sunt unul dintre cele mai mari pericole pe care le avem de infruntat, dar este unul pe care il putem impiedica daca actionam acum". "Prin negarea evidentelor privind schimbarile climatice si retragerea din acordul climatic de la Paris, Donald Trump va cauza daune frumoasei noastre planete, punând in pericol lumea naturala pentru noi si copiii nostri", mai crede fizicianul.

Hawking a mai spus ca natura umana va servi in mod inevitabil ca o piedica pentru orice actiuni reale si profunde intreprinse pentru a combate temperaturile in crestere ale Pamântului si crede ca perioada umanitatii pe aceasta planeta se apropie de final.

"Ma tem ca evolutia a generat lacomie si agresivitate in genomul uman. Nu exista semne de diminuare a conflictului, iar dezvoltarea tehnologiilor militare si a armelor de distrugere in masa ar putea face acest lucru dezastruos. Cea mai buna speranta pentru supravietuirea rasei umane ar putea fi coloniile independente in spatiu", a mai spus fizicianul britanic.

Presedintele american Donald Trump a anuntat in 1 iunie retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice.

