Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, investeste in construirea de la zero a unui oras inteligent.

Spre deosebire de conceptul “smart city” folosit din ce in ce mai des inclusiv in Romania, care presupune folosirea tehnologiilor moderne si conectarea la internet pentru repararea problemelor pe care le au marile metropole, cea mai buna cale de a construi un oras inteligent este planificarea de la bun inceput si construirea de la zero a acestuia.

Intr-un astfel de oras inteligent, in care totul este construit si implementat de la bun inceput a decis sa investeasca Bill Gates. Co-fondatorul Microsoft a ales o zona din Statele Unite situata in apropiere de Phoenix, Arizona.

Prin firma de investitii Cascade Investment, Bill Gates a cumparat o suprafata de aproximativ 100 de kilometri patrati pe care va fi ridicat viitorul oras inteligent. Investitia de pana acum a lui Bill Gates se ridica la 80 de milioane de dolari.

Planul de constructie are in vedere ridicarea a 80.000 de case. Aproximativ 14 kilometri patrati vor fi alocati unei zone industriale, care va gazdui inclusiv cladiri de birouri si magazine, 2 kilometri patrati vor fi dedicati constructiei de scoli, iar pentru parcuri vor fi alocati peste 13 kilometri patrati.

Viitorul oras va include o serie intreaga de tehnologii moderne sau care vor deveni disponibile abia in urmatorii ani, precum retele de mare viteza, fabrici de productie ultra-moderne sau masini si autobuze autonome.

Proiectul va fi construit pe baza unei infrastructuri flexibile, care sa simplifice viitoarele modificari si upgrade-uri care vor fi posibile gratie tehnologiilor viitoare.

O analogie familiara lui Bill Gates ar fi cea cu un PC. Viitorul oras va fi construit astfel incat sa poata fi implementate fara mari dificultati tehnologiile care vor fi disponibile dupa finalizarea lucrarilor, asa cum la un PC se poate inlocui o componenta pentru a face un upgrade.

Sursa: News.ro

Foto: Getty Images