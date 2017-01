O companie americana a construit un intreg cartier cu buncare antiatomice.

Pentru ca teama de Apocalipsa nu o sa dispara prea curand, o companie din California, Vivos, ofera un intreg cartier de adaposturi fortificate, care pot rezista in caz de atac nuclear.

Cea mai mare comunitate de adaposturi private din lume poate gazdui pana la 5.000 de persoane, cu o singura conditie: sa-si permita sa inchirieze un asemenea buncar.

Grupul Vivos a amenajat in statul Dakota de Sud 575 de buncare, construite din otel si ciment ultrarezistent, scrie publicatia Business Insider.

Adaposturile au fost realizate pe structuri ridicate in anul 1942 de armata, care a avut aici o fortareata militara pentru depozitarea de munitie si explozibili.

Armata a parasit baza militara in 1967, iar compania Vivos a cumparat adaposturile in anul 2016, transformandu-le in buncare de lux.

Un adapost are aproximativ 8 metri latime si intre 18 si 24 de metri lungime. Fiecare buncar poate pastra o rezerva de alimente suficiente pentru cel putin un an de zile.

Un buncar se cumpara fara facilitati precum canalizare, electricitate sau sistem de filtrare a aerului. Proprietarul poate plati insa suplimentar, pentru a beneficia si de aceste utilitati.

Pretul unui buncar complet dotat si utilat este de 12.000 de dolari, insa poate ajunge pana la 20.000 de dolari, daca proprietarul doreste compartimentari, mobila si decoratiuni de lux.

Un buncar poate adaposti pana la 10 persoane, insa multi doresc sa transforme adapostul in apartament de lux, cu 3 dormitoare, bucatarie, sufragerie si home cinema.

Compania Vivos vrea sa aduca aici personal care sa stea permanent pentru a oferi diferite servicii si sa asigure si aprovizionarea unui magazin. Cartierul ar trebuie sa fie gata pana la sfarsitul acestui an.

Inchirierea unui buncar pentru 99 de ani presupune achitarea unei rate de 1.000 de dolari pe an, la care se adauga avansul, care poate ajunge pana la 25.000 de dolari.

Vivos inchiriaza deja aceste buncare si chiar vrea sa organizeze un tur de prezentare pentru cei interesati. Primii clienti se pot muta aici incepand cu vara anului 2017.