In urmatorii ani, turbulentele atmosferice vor deveni de trei ori mai periculoase.

Un studiu recent arata unul dintre efectele nebanuite ale incalzirii climei: turbulentele atmosferice mult mai puternice. Astfel, in urmatorii 30 de ani, pe masura ce clima devine tot mai calda, turbulentele pe care le vor avea de indurat pasagerii din avioane vor fi de trei ori mai puternice.

Pasagerii vor fi chiar in pericol, pentru ca asemenea turbulente ii vor putea arunca pur si simplu din scaun, ranindu-i grav, scrie Daily Mail.

Concluzia apartine unei echipe de cercetatori de la Universitatea dinn Reading. Expertii au analizat modul in care se schimba turbulentele atmosferice in decursul timpului.

In urma studiului, ei au aflat ca in urmatorii 30 de ani turbulente moderate se vor intensifica in proportie de 127%, iar turbulentele grave vor creste cu pana la 140%. Fenomenul se explica prin instabilitatea curentilor atmosferici, agravata de schimbarea climei.

In cadrul studiului, cercetatorii au simulat turbulentele care vor avea loc la o altitudine de 12 km, in conditiile unei atmosfere care va avea de doua ori mai mult dioxid de carbon ca in prezent.