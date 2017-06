Un cercetator sustine ca a aflat provenienta inexplicabilului semnal radio de acum 40 de ani.

In anul 1977, un astronom din Ohio a inregistrat un semnal radio ciudat venit din spatiu. Jerry Ehman lucra in cadrul proiectului SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence Institute) si cauta posibile mesaje trimise de extraterestri.



Observand o serie neobisnuita de litere in transcrierea semnalului radio, el a notat pe hartie exclamatia WOW!, de aici a ramas si numele acesta pentru misteriosul mesaj.

Timp de 40 de ani, cercetatorii nu au reusit sa afle de unde provine semnalul si ce anume l-a produs. Semnalul WOW! a fost considerat de multi drept primul mesaj trimis de o civilizatie extraterestra.

Cei mai multi savanti au fost insa sceptici si au cautat o alta explicatie. Acum, un astronom de la Colegiul St. Petersburg din Floria spune ca a desifrat misterul.

Antonio Paris spune ca a studiat un an de zile acest semnal si a aflat ca a fost produs de doua comete care treceau atunci pe langa Pamant, scrie Daily Mail.

Pe 15 august 1977, cand a fost inregistrat semnalul, astronomii nu stiau insa de trecerea cometelor, care au fost descoperite abia in anul 2006.

Antonio Paris crede ca semnalul radio a fost produs de un nor de hidrogen lasat in urma de comete. Cele doua comete s-au intors anul acesta si au produs exact acelasi semnal radio ca in 1977, astfel incat Paris are confirmarea ca nu s-a inselat.

Concluzia studiului a fost publicata in Journal of the Washington Academy of Sciences.