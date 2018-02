Masina ar fi trebuit sa ajunga pe orbita planetei Marte, dar traiectoria ei s-a schimbat.

Bolidul Tesla Roadster ce i-a apartinut lui Elon Musk si a fost lansat in spatiu in cadrul testarii puternicei rachete Falcon Heavy, produsa de compania lui Musk, SpaceX, nu va mai trece pe langa Marte ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter, informeaza Space.com.

Automobilul "spatial" si manechinul "sofer" poreclit de presa "Starman" au fost lansati in spatiu marti, de la Centrul Spatial Kennedy, din Cape Canaveral, Florida, pe post de incarcatura pentru a testa puterea rachetei Falcon Heavy aflata la prima misiune.

Lansarea a fost un urias succes, dupa cum a precizat chiar Elon Musk, insa soarta automobilului si a "soferului" sau ramaneau incerte. Va rezista masina atasata de treapta a doua a rachetei Falcon Heavy trecerii prin centurile Van Allen de radiatii ale Pamantului? Va putea fi ea plasata pe directia aleasa catre orbita lui Marte?

Elon Musk a anuntat ca cea de-a doua treapta a rachetei, cu masina atasata, a trecut cu bine prin centurile de radiatii, insa automobilul a fost eliberat pe o traiectorie ce a depasit planeta Marte si se indreapta spre Centura de asteroizi.

Chiar daca nu se va ciocni cu niciun asteroid, automobilul va fi treptat afectat de radiatiile cosmice, partile din piele si plastic de la bord urmand sa se dezintegreze in interval de timp de aproximativ un an.

In prezent, Starman si bolidul Tesla rosu se afla pe o orbita eliptica in jurul Soarelui. In cel mai indepartat punct al sau, aceasta orbita se extinde pe aproape 390 milioane de kilometri, adica de 2,61 de ori distanta medie dintre Pamant si Soare (distanta de 150 de milioane de kilometri). Planeta Marte se afla la o distanta medie fata de Soare de 228 de milioane de kilometri.

In cadrul unei conferinte de presa organizate dupa lansarea de marti, Elon Musk sustinea ca automobilul va orbita Soarele vreme de milioane, poate chiar miliarde de ani.

El s-a intrebat la ce s-ar gandi reprezentantii unei specii extraterestre daca ar gasi masina Tesla plutind prin spatiu, in conditiile in care compania SpaceX a plasat si alte obiecte in interiorul masinii, in afara manechinului sofer.

Printre aceste obiecte se numara si o masinuta de jucarie, replica a automobilului Tesla, cu tot cu o miniatura a manechinului Starman la bord.

"Poate ca va fi gasita de o rasa extraterestra si extraterestrii se vor gandi ce am vrut sa facem... daca masina este un obiect de cult si de ce exista o masina mai mica la bord? Cu siguranta vor fi pusi in incurcatura!", a sustinut el.

Racheta Falcon Heavy este proiectata sa amplaseze pe orbita joasa standard a Pamantului, la un cost de 90 de milioane de dolari pe lansare, o incarcatura de pana la 70 de tone.

Este de doua ori mai mult decat capacitatea de ridicare a celei mai mari rachete existente in flota spatiala americana - Delta 4 Heavy, a rivalei United Launch Alliance (ULA), un parteneriat intre Lockheed Martin Corp si Boeing Co - la un cost cu circa un sfert mai mic.

Zborul demonstrativ a facut ca Falcon Heavy sa intre in istoria misiunilor spatiale fiind cea mai puternica racheta operationala din lume, cu o capacitate de incarcare mai mare decat a oricarui vehicul spatial care a zburat dupa Saturn V, racheta care i-a pus pe astronauti pe traiectoria spre Luna si a fost retrasa de NASA in 1973, sau dupa Energia, din epoca sovietica, a carei ultima misiune s-a incheiat in 1988.

Sursa: Agerpres