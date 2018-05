Motivul oficial il reprezinta ''constrangerile bugetare si prioritatile mai presante''.

Casa Alba a suprimat un program al NASA pentru monitorizarea in atmosfera a dioxidului de carbon si metanului, gaze considerate responsabile pentru incalzirea planetei. Anuntul vine de la un purtator de cuvant al agentiei spatiale, care a confirmat astfel o informatie publicata in jurnalul Science.

Cu un buget anual de 10 milioane de dolari, programul Carbon Monitoring System (CMS) a fost conceput pentru identificarea surselor de emisii si a scurgerilor de dioxid de carbon si crearea de modele de inalta rezolutie a fluxului acestor gaze cu efect de sera.

''Administratia presedintelui Donald Trump a ucis discret CMS'', scrie Science calificand aceasta decizie drept ''ultimul atac de amploare impotriva stiintei climei'', operat de Casa Alba.

Potrivit Science, NASA ''a refuzat'' sa furnizeze un motiv al acestei anulari, altul decat ''constrangerile bugetare si prioritatile mai presante privind bugetul stiintific''.

Jurnalul l-a citat de asemenea pe Steve Cole, un purtator de cuvant al NASA, subliniind ca acesta nu a facut nicio mentiune cu privire la anularea CMS in urma adoptarii bugetului in luna martie de Congresul SUA, fapt ce "a permis intrarea in vigoare a initiativei administratiei".

Purtatorul de cuvant a precizat ca presedintele american a propus anul anterior desfiintarea programului CMS precum si a altor patru misiuni stiintifice ale NASA.

Conform spuselor sale, dupa indelungi deliberari, Congresul a decis mentinerea finantarii celor patru misiuni insa, deoarece CMS nu a fost mentionat, acesta a fost suprimat. El a descris acest proces drept o colaborare intre parlamentari si executiv.

Subventiile alocate deja vor fi onorate, insa nu va mai fi lansat niciun alt studiu nou, a precizat el.

Presedintele american s-a aratat mereu sceptic in legatura cu incalzirea globale si chiar a sustinut, inaintea de alegerea sa in functie, ca acest fenomen este o ''inventie'' a Chinei.

Liderul de la Casa Alba a mai anulat o alta misiune stiintifica de monitorizare a Terrei, Orbiting Carbon Observatory 3 (OCO-3), si a anuntat retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris in domeniul schimbarilor climatice, semnat la sfarsitul anului 2015.

Potrivit lui Kelly Sims Gallagher, directoare a Centrului pentru politici internationale asupra mediului si resurselor din cadrul universitatii americane Tufts, desfiintarea CMS ameninta eforturile de verificare a respectarii nivelului reducerii emisiei de gaze cu efect de sera la care SUA s-a angajat in cadrul acestui acord.

