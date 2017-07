Un nou studiu arata cat de mult au crescut temperaturile in ultimii ani.

O echipa de cercetatori de la Universitatea Columbia, coordonata de un fost angajat NASA, arata cat de mult au crescut temperaturile din lunile de vara ale ultimilor ani.

In perioada 2005-1015, in emisfera nordica temperaturile au devenit tot mai greu de suportat in lunile de vara. Astfel, doua treimi din valorile de temperatura din aceasta perioada sunt considerate "fierbinti", iar 15% intra deja intr-o noua categorie, "extrem de fierbinti", scrie Daily Mail.

Temperatura globala in anul 2015 a fost cu 0.87 grade Celsius mai mare decat in intervalul 1951-1980. Aceasta crestere a fost stimulata si de fenomenul El Nino, care a fost foarte puternic in acel an.

Astfel, lunile iunie 2015, iunie 2016 si iunie 2017 au stabilit recorduri absolute de temperatura din ultimii 137 de ani.

Luna trecuta s-au inregistrat in intreaga lume temperaturi mult mai ridicate fata de media normala a perioadei, se arata in documentul NOAA Global Climate Report.

Zonele cele mai afectate au fost centrul Asiei, centrul si vestul Europei si sud-vestul Statelor Unite. Aici temperaturile au fost cu peste 2 grade Celsius mai ridicate decat media normala.

Cercetatorii avertizeaza ca fenomenul se va accentua si mai mult. In prezent, 30% din populatia planetei este expusa la conditii meteo extreme din cauza incalzirii globale.

Procentul va creste la 74% pana in anul 2100, daca nu vor fi reduse emisiile de gaze cu efect de sera. Insa, chiar daca autoritatile vor lua masuri pentru limitatea incalzirii globale, procentul populatiei afectate de fenomenele extreme va depasi 48%.