Seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook a facut declaratii surprinzatoare.

Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decat sobolanii", a declarat seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, Yann LeCun.

"Masina nu are capacitatea de a invata noi comportamente fara a trece prin experienta lor, spre deosebire de oameni si animale care, datorita observatiei, sunt capabile sa prevada anumite lucruri inainte sa li se întample lor", a explicat el.

Inteligenta artificiala, in centrul a numeroase inovatii tehnologice in curs, precum vehiculul autonom, ingrijoreaza si din cauza capacitatii sale de a lua decizii în locul fiintelor umane. Totusi, posibilitatile sale raman limitate in medii controlate, potrivit multor experti.

"Invatarea prin aplicare (o metoda de 'machine learning' utilizata în special de sistemul alpha al Deepmind detinut de Google), functioneaza in jocurile video, nu in lumea reala", a spus la randul sau Antoine Bordes, director al centrului de cercetare de la Paris privind inteligenta artificiala al Facebook.

"Sa luam exemplul condusului autonom, nu se poate sa permitem unei masini sa cada de pe o faleza pentru ca algoritmul sa invete si sa progreseze", a explicat el.

Yann LeCun a dat exemplul asistentului virtual evocat o perioada de Facebook, asa-numitul proiect "M".

"I-am întrebat pe oameni ce i-ar cere unui asistent virtual", dar nevoile lor "depasesc ceea ce se poate face in prezent", a spus el. "Exista numeroase sarcini care nu pot fi automatizate in stadiul actual al cercetarii", a afirmat el.

Sursa: Agerpres