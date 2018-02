Un studiu recent arata ca vaporii din tigarile electronice sunt foarte periculosi pentru sanatate.

Persoanele care utilizeaza tigari electronice, numite generic ''vaperi'', ar putea fi mult mai vulnerabile la pneumonie, conform unui studiu recent.

Cercetarea, publicata in European Respiratory Journal, a descoperit ca vaporii provenind de la tigarile electronice ar putea favoriza aderarea bacteriilor responsabile de aparitia pneumoniei de celulele din membrana ce captuseste caile respiratorii.

Studiul vine la scurt timp dupa ce oficiali din cadrul Departamentului de Sanatate Publica din Anglia (PHE) i-au indemnat pe fumatori sa inlocuiasca tigarile obisnuite cu cele electronice pentru a le fi mai usor sa renunte la produsele pe baza de tutun.

La inceputul acestei saptamani, PHE a sustinut ca spitalele din Marea Britanie ar trebui sa vanda astfel de dispozitive si si-a exprimat speranta ca acestea vor putea fi in curand cumparate pe baza de reteta decontata de Sistemul public de sanatate din Marea Britanie (NHS).

Studiul, bazat pe experimente efectuate pe celule, soareci si subiecti umani, a concluzionat ca vaporii rezultati in urma utilizarii tigarilor electronice sporesc susceptibilitatea de infectii cu pneumococ.

''Pneumococul este o bacterie care se poate afla in caile noastre respiratorii fara a produce o boala. insa, in unele cazuri, poate invada celulele ce captusesc (caile respiratorii) provocand pneumonie sau septicemie'', a explicat Jonathan Grigg, profesor de medicina in cadrul Queen Mary University din Londra, unul dintre autorii principali ai studiului.

In cadrul experimentelor initiale, oamenii de stiinta au analizat efectul vaporilor de tigari electronice asupra moleculei produsa de celulele din membranele ce captusesc zona cailor aeriene - factorul activator plachetar receptor (PAFR).

Celulele expuse fie la vapori continand nicotina, fie la vapori fara nicotina au produs niveluri de PAFR de trei ori mai ridicate. Apoi, dupa asocierea pneumococului cu aceste celule, s-a descoperit ca expunerea a dublat cantitatea de bacterii care au aderat la caile respiratorii.

In cazul experimentelor desfasurate pe soareci, s-a observat o crestere a numarului de bacterii pneumococice prezente in aparatul respirator in urma expunerii.

De asemenea, specialistii au analizat acest efect asupra unui numar de 17 subiecti umani. in randul ''vaperilor'', nivelurile de PAFR din caile respiratorii s-au triplat in decurs de o ora de la expunere.

''Aceste rezultate coroborate sugereaza ca ''vapatul'' determina vulnerabilizarea cailor respiratorii fata de bacteriile care adera la celulele din captuseala cailor respiratorii. Daca un ''vaper'' este expus la pneumococ acest lucru poate creste riscul de infectie'', a adaugat Grigg.

Sursa: Agerpres