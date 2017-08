Cercetatorii avertizeaza ca schimbarea climei duce la fenomene meteo extreme, care vor provoca victime.

Expertii de la Joint Research Centre din Italia, din cadrul Comisiei Europene, au analizat date despre 2.300 de dezastre naturale care au avut loc in perioada 1981-2010. Pe baza lor, au estimat efectele incalzirii globale, in cazul in care poluarea nu va fi redusa, scrie Daily Mail.

Astfel, pana in anul 2100, doi din trei europeni vor fi afectati de dezastrele naturale. In fiecare an vor muri aproximativ 152.000 de europeni, in perioada 2071-2100. In comparatie, in intervalul 1981-2010 numai 3.000 de persoane au murit anual din cauza climei extreme.

Fenomenele luate in calcul de cerectatori includ valuri de canicula, furtuni, inundatii, seceta, perioade de ger, incendii de vegetatie.

Cele mai multe victime vor muri din cauza caniculei, care va determina 99% din numarul deceselor provocate de clima.

Autorul studiului, Giovanni Forzieri, avertizeaza ca schimbarea climei este una dintre cele mai mare amenintari la adresa sanatatii oamenilor.

Pana la sfarsitul secolului, 351 de milioane de europeni vor suferi din cauza climei, in timp ce in prezent numai 25 de milioane sunt afectati.

Prin urmare, in unele regiuni numarul victimelor va creste chiar si cu 5.000%.