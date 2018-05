La 4 ani de la disparitia avionului, nimeni nu stie de anume a provocat tragedia, iar cautarile se vor incheia curand.

Chiar daca uriasul efort depus de autoritati pentru a localiza resturile epavei nu a dus deocamdata la rezultate, cautarile din Oceanul Indian au reusit sa rezolve alte mistere, mult mai vechi.

In urma scanarilor realizate pe fundul oceanului cu sonare speciale, cercetatorii au gasit doua epave disparute, din secolul al XIX-lea.

Dronele subacvatice au preluat chiar si mostre de la una dintre epave si astfel expertii au aflat ca ar putea fi corabia Magdala, disparuta in 1882, sau W Gordon, scufundat in 1877, scrie The Independent.

Specialistii cred ca a doua epava este a corabiei West Ridge, disparut in 1883, cu 28 de marinari la bord.

Avand in vedere ca erau nave de transport, probabil ca s-au scufundat in urma unei explozii provocate de carbunele de la bord. Acest tip de accidente era des intalnit pe atunci.

Epavele celor doua nave scufundate nu pot fi cercetate suplimentar, pentru ca se afla la o adancime foarte mare. Ambele au fost identificate in anul 2015.

Corabiile au fost localizate intamplator, in timpul cautarilor avionului Malaysia Airlines, care a disparut in anul 2014 cu 239 de persoane la bord, in timp ce zbura din Malaysia spre China.

