Astronautul japonez Norishige Kanai a publicat pe Twitter concluzia raportului medical.

Update

Intr-un mesaj publicat recent pe retelele sociale, Kanai a recunoscut ca s-a inselat dupa ce s-a masurat din nou, adaugand ca inaltimea sa a crescut cu doar 2 centimetri, ajungand astfel la 182 de centimetri.

Potrivit studiilor anterioare efectuate de oameni de stiinta ai NASA, astronautii cresc in inaltime in spatiu cu circa 3%, ceea ce inseamna ca o persoana de 1,8 metri ar putea lua in inaltime aproximativ 5 centimetri cat timp se afla pe orbita.

Expertii in domeniul spatiului cosmic au subliniat ca procentul de crestere in inaltime depinde de reactia corpului fiecarei persoane. Totusi, rar se poate inregistra o crestere in inaltime de 9 centimetri.

Astronautul japonez Norishige Kanai a scris pe Twitter ca a crescut cu 9 centimetri in timpul sederii sale pe Statia Spatiala Internationala (ISS) ca urmare a lipsei gravitatii.

"Am o veste importanta. Am facut examenul medical si am fost masurat si s-a constatat ca am crescut cu 9 centimetri. Atat m-am lungit in trei saptamani", a scris Kanai, care a ajuns pe SSI, la 19 decembrie, la bordul navetei ruse Soyuz.

Chirurgul ortoped rus Vladimir Horoshev a declarat agentiei RIA Novosti ca "aceasta schimbare drastica de inaltime este usor de explicat": "Tesutul cartilaginos se modifica in conditii de imponderabilitate. Coloana vertebrala este formata nu doar din vertebre, care sunt un tesut osos, ci si din discuri intervertebrale care sunt tesut cartilaginos", a explicat chirurgul.

Tesutul cartilaginos este foarte flexibil si susceptibil la schimbari, spre deosebire de oase care raman nealterate in conditiile lipsei gravitatiei.

"Cand povara asupra coloanei vertebrale se reduce de zeci de ori in stare de imponderabilitate, tesutul cartilaginos al discurilor intervertebrale se lungeste si duce la o crestere in lungime a trunchiului", a spus Horoshev.

Cand va reveni pe Pamant, inaltimea lui Kanai va reveni la dimensiunea anterioara, sub actiunea gravitatiei.

Chiar daca in prezent alungirea astronautului este subiect de glume pe Statia Spatiala, avand in vedere ca niciun alt astronaut nu a mai crescut chiar asa de mult, inaltimea lui poate fi o problema serioasa.

Pentru a reveni pe Pamant, Kanai va folosi o capsula Soyuz foarte mica, in care trebuie sa incapa. Dimensiunile capsulelor sunt standard si nu prea lasa loc la asemenea modificari.

Kanai, inginer la bordul primei sale misiuni spatiale, a ajuns pe ISS impreuna cu rusul Anton Shkaplerov si americanul Scott Tingle.

Cei trei astronauti, care vor ramane in spatiu aproximativ jumatate de an, s-au adaugat echipajului format din rusul Alexandr Misurkin si americanii Mark Vande Hei si Joseph Acaba, aflati la bordul SSI din septembrie anul trecut.

Sursa: Agerpres

Foto: Getty Images