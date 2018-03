Urmatoarea Luna Albastra va rasari in noaptea de Halloween din 2020.

Ultima Luna Albastra din 2018 va rasari sambata, 31 martie si este ultima astfel de Luna, pana in noaptea de Halloween a anului 2020, conform SPACE.com.

Numele de Luna Albastra este dat celei de-a doua Luni pline care se produce intr-o singura luna calendaristica, un fenomen ce are loc, in medie, la fiecare doi ani si jumatate.

Folosirea expresiei "Luna albastra" ca referinta pentru acest eveniment astronomic a rezultat dintr-o eroare aparuta in paginile publicaţiei Sky and Telescope din 1946.

Expresia a facut apoi ocolul lumii, cauzand o veritabila fascinaţie in randul publicului, iar numele ei a fost dat unui cocktail si unui sortiment de bere foarte bine vandut in Statele Unite. Expresia din limba engleza "once in a blue Moon" descrie un eveniment extrem de rar.

Luna de sambata va fi cea de-a doua Luna albastra din acest an. Prima a putut fi admirata la 31 ianuarie, cand fenomenul de Luna plina a fost asociat si cu cel de Super-Luna sangerie si de eclipsa de Luna (o astfel de eclipsa - cand Luna trece in conul de umbra produs de Terra - este de asemenea denumita "Luna sangerie" deoarece astrul nu devine complet negru, pentru ca o parte din lumina Soarelui, reflectata de atmosfera terestra, atinge indirect suprafaţa selenara).

Pentru ca o Luna plina sa primeasca apelativul de Super Luna ea trebuie sa se afle la perigeu - punctul ei orbital cel mai apropiat in raport cu Terra, cand este vizibila, in medie, cu 14% mai mare decat de obicei si cu 30% mai stralucitoare.

Cel de-al doilea fenomen de Luna plina petrecut pe parcursul unei singure luni calendaristice este posibil pentru ca satelitul natural al Pamantului are nevoie de 29,5 zile pentru a incheia o orbita completa in jurul planetei, dar fiecare luna calendaristica (cu excepţia lui Februarie) are 30 sau 31 de zile.

Sursa: Agerpres