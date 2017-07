In urma cu cateva zile, un ghetar imens s-a desprins din calota glaciara Larsen C din Antarctica.

La doar cateva zile de la desprinderea ghetarului, care are o suprafata de peste 6.000 km patrati si cantareste peste o mie de miliarde de tone, acesta a inceput sa se rupa in bucati.

Ghetarul a fost numit A68 si deja a inceput sa se fragmenteze, in timp ce pluteste pe Marea Weddell, a declarat Martin O'Leary, de la Universitatea Swansea.

Uriasul iceberg s-a format in urma unei fisuri care exista de ani de zile in calota de gheata Larsen C, dar care se adancise foarte mult in ultimele luni.

Astfel, pe 12 iulie, a luat nastere A68, al treilea ghetar ca marime observat vreodata, scrie Business Insider.

Expertii nu stiu deocamdata unde se va indrepta ghetarul. In prezent, acesta s-a rupt in doua bucati mari, numite A68a si A68b. Topirea completa a ghetarului va dura probabil ani de zile.