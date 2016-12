Dezastrul nuclear de la Cernobil a afectat intreaga planeta, in special Scandinavia, unde efectele se simt si acum.

Efectele contaminarii radioactive de la Cernobil se resimt chiar si acum in apropiere de Polul Nord, unde carnea animalelor este toxica si nu poate fi consumata. Renii din Norvegia, spre exemplu, care constituie principala sursa de hrana pentru populatia locale Sami, sunt inca radioactivi.

Ei consuma licheni, un muschi care absoarde orice deseuri toxice din atmosfera. Dupa accidentul nuclear de la Cernobil, in 1986, in atmosfera s-a eliberat o mare cantitate de cesiu-137, o substanta radioactiva foarte periculoasa.

Cesiul radioactiv a ajuns pana in Scandinavia, adus de curentii atmosferici si a otravit plantele, fructele si animalele de aici. Efectul se resimte chiar si acum, iar carnea animalelor si plantele sunt toxice, chiar daca doza de cesiu radioactiv a scazut la jumatate.

In 1986, dupa accidentul nuclear, fermierii din satul norvegian Snasa, care cresteau cirezi de reni, a fost obligati sa elibereze toate animalele in salbaticie si li s-a interzis sa mai consume carnea. Astfel a luat sfarsit un stil de viata care dateaza de 9.000 de ani si pe care se bazau toti membrii comunitatii Sami, scrie publicatia Science Alert.

De atunci, fermierii care traiesc aici, intr-unul din cele mai radioative locuri din lume, fac anual teste medicale, pentru a vedea nivelul de contaminare la care s-au expus. Ei au reluat obiceiul cresterii cirezilor de reni si le consuma in continuare carnea, pentru ca nu prea au alte surse de hrana. Cu toate acestea, in anul 2014, sute de reni analizati au fost declarati in continuare radioactivi.

Drama populatiei Sami a fost documentata de fotograful Amos Chapple de la Radio Europa Libera, care a realizat si aceste fotografii.