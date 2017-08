Un studiu recent poate schimba tot ce stiau medicii despre moarte.

Descoperirea unor medici canadieni ar putea schimba radical modul in care oameniii de stiinta privesc moartea.

Ei au observat in cazul unui pacient ca activitatea cerebrala a cotinuat timp de 10 minute, dupa momentul in care acesta a fost declarat mort.

Nu avea puls, nici tensiune arteriala, pupilele nu reactionau la stimuli, dar creierul pacientului functiona in continuare, emitand unde cerebrale similare cu cele observate in timpul unui somn profund, scrie The Independent.

Observatia apartine unei echipe de medici de la Universitatea Western Ontario.

Interesant este ca acest fenomen a fost observat doar la unul din cei patru pacienti studiati. In cele mai multe cazuri, activitatea cerebrala a incetat inainte de oprirea pulsului.

Un alt detaliu interesant este ca in cazul fiecarui pacient observat, creierul reactioneaza diferit in urmatoarele minute dupa moarte.

Studii anterioare au demonstrat ca si genele continua sa functioneze timp de cateva zile dupa moarte.

Medicii care au realizat acest studiu recunosc ca deocamdata nu stiu sigur ce anume se intampla in momentul mortii si imediat dupa aceea, dar ca nu ar trebui "sa tragem concluzii pripite".