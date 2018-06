O formatiune bizara de roci, observata prima data in 1960, a alimentat pana acum teorii ale conspiratiei.

Formatiunea numita de cercetatori Medusae Fossae se intinde pe aproximativ 2 milioane de kilometri patrati, la ecuatorul planetei Marte.

Pana acum, NASA preciza doar ca aceasta este "o adunatura enigmatica de sedimente". In lipsa unei explicatii stiintifice oficiale, adeptii teoriilor conspiratiei sustineau ca aceasta forma ciudata reprezinta de fapt resturile unui OZN urias prabusit pe Planeta Rosie.

Un studiu recent, realizat de cercetatorii de la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore ofera insa o noua explicatie, mult mai plauzibila: rocile din aceasta zona sunt resturile unor eruptii vulcanice care au avut loc in urma cu aproximativ 3 miliarde de ani si care au schimbat probabil clima planetei Marte.

Datorita dimensiunii sale uriase, expertii NASA considera ca Medusae Fossae este cel mai mare depozit vulcanic din intregul sistem solar.

Medusae Fossae a fost observata prima data in anii 1960, de sonda spatiala Mariner, dar teoriile care aduceau in discutie un OZN au aparut abia in 2016.

Eruptia vulcanica a fost probabil atat de puternica incat Marte a fost acoperit complet de ape. Gazele cu efect de sera produse de eruptie au incalzit suprafata planetei, astfel incat apa a ramas in stare lichida.

Totodata, gaze toxice precum dioxidul de sulf si hidrogenul sulfurat au ajuns in atmosfera.

In timp, sedimentele depuse in urma eruptiei s-au mai erodat, astfel incat a luat nastere fromatiunea actuala, care are vai si dealuri.

Formarea oceanelor de pe Marte este legata si de nasterea formatiunii Tharsis, o zona vulcanica avand o latime de 5.000 km, care reprezinta cel mai mare sistem vulcanic din sistemul nostru solar.