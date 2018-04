Harta a fost realizata cu ajutorul satelitului Gaia, lansat in 2013.

Satelitul european Gaia a cartografiat in 3D aproape 1,7 miliarde de stele din galaxia noastra, Calea Lactee, iar pentru 1,3 miliarde dintre ele oamenii de stiinta au reusit sa determine distanta acestora in raport cu Terra, au anuntat miercuri reprezentantii Agentiei Spatiale Europene (ESA).

"Acest ansamblu de date este foarte bogat si noi credem ca ele vor revolutiona astronomia si cunostintele noastre despre Calea Lactee", a declarat pentru Uwe Lammers, unul dintre cercetatorii care participa la programul Gaia din cadrul ESA.

"Cu ajutorul Gaia, putem cu adevarat sa reconstituim intreaga istorie a Caii Lactee. E ca si cum am face arheoastronomie (...) pentru a reconstitui cu adevarat istoria Universului", a declarat Gunther Hasinger, directorul departamentului de stiinte din cadrul ESA, cu ocazia unei prezentari a datelor transmise de GAIA, ce a avut loc miercuri la Salonul aeronautic ILA din Berlin.

Lansat la sfarsitul anului 2013, satelitul european, care analizeaza sursele luminoase din galaxia noastra, este pozitionat la o altitudine de 1,5 milioane de kilometri in raport cu Terra. Gaia realizeaza 500 de milioane de masuratori pe zi. Datele sunt transmise la sol si analizate de un consortiu din care fac parte 450 de oameni de stiinta din 20 de tari.

Gaia, care a inceput sa functioneze in 2014, a permis deja alcatuirea unei prime versiuni a catalogului de masuratori in septembrie 2016. Acea versiune a stabilit pozitiile in care se afla 1,1 miliarde de stele din Calea Lactee, insa satelitul nu determinase distanta lor fata de Terra decat pentru 2 milioane dintre astre si, in plus, facuse acest lucru intr-o maniera lipsita de acuratete.

"Era doar un aperitiv", a rezumat pentru AFP Frederic Arenou, cercetator la CNRS din Franta si la Observatorul Paris-PSL. "Acum, insa, avem parte de un veritabil foc de artificii", a estimat Francois Mignard, director de cercetare emerit in cadrul CNRS la Observatorul de pe Coasta de Azur, coordonatorul echipei franceze din cadrul misiunii Gaia.

"Cunoastem distanta fata de aceste stele, deci vom cunoaste luminozitatea lor intrinseca, vom cunoaste varsta lor, evolutia lor", a explicat Frederic Arenou.

Noile date, culese de Gaia timp de 22 de luni, intre iulie 2014 si mai 2016, au fost publicate online miercuri, iar acest catalog este de acum inainte disponibil spre consultare pe internet.

Sursa: Agerpres