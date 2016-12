Cea mai veche apa din lume a fost descoperita intr-o mina din Canada si are aproximativ 2 miliarde de ani.

Potrivit publicatiei The Register, cercetatorii canadieni si britanici au analizat o sursa de apa curgatoare din mina Kidd Creek din Timmins, Ontario, aflata la o adancime de aproape 3 kilometri.

Ei au descoperit astfel ca este cea mai veche apa gasita pana acum, avand aproximativ 2 miliarde de ani. Varsta a fost stabilita prin analizarea proportiei de gaze nobile dizolvate in ea. Astfel, ei au identificat urme de heliu, neon, argon si xenon, elemente care se afla in roci si care pot ajunge in apa in decursul timpului.

Ce este si mai surprinzator este insa compozitia acestei ape. Expertii spun ca au gasit si urme de sulf, ceea ce inseamna ca in trecut aceasta apa ar fi putut sustine forme primitive de viata.

In prezent nu au fost identificate microorganisme in aceasta apa, dar compozitia ei ar permite dezvoltarea lor. Practic, aceasta apa subterana dateaza din perioada in care pe Terra incepeau sa evolueze primele organisme multicelulare.

Descoperirea i-a entuziasmat pe cercetatorii care cred ca rezervoare de acest fel de apa subterana ar putea exista pe Marte sau pe alte planete si ar putea sustine forme de viata.