Ceasul Apocalipsei masoara apropierea umanitatii de distrugere in urma propriilor sale actiuni gresite.

Asa-numitul "Doomsday Clock" sau "Ceasul Apocalipsei", care masoara apropierea umanitatii de distrugere in urma propriilor sale actiuni nocive, s-a apropiat in 2018 cu inca 30 de secunde de miezul noptii, momentul similar cu Armagedonul, in contextul ingrijorarilor tot mai mari legate de armele nucleare si schimbarea climatica.

Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), o organizatie formata din oameni de stiinta si experti care evalueaza progresul stiintific dar si riscurile care planeaza asupra umanitatii, a dezvaluit joi care este "ora" pe Ceasul Apocalipsei, limbile acestui orologiu ipotetic ajungand acum la 2 minute de miezul noptii.

Limbile ceasului s-au mai apropiat atat de mult de miezul noptii doar in 1953, dupa testele bombei cu hidrogen efectuate atat de SUA, cat si de URSS, ceea ce a dat atunci startul unei curse a inarmarii nucleare.

In 2018, ora Ceasului Apocalipsei reflecta esecul eforturilor globale de a reduce dependenta de armele nucleare si riscul utilizarii acestora, precum si cresterea numarului de amenintari legate de folosirea armelor atomice, dar si reactia globala insuficienta pentru combaterea impactului incalzirii globale.

Noua "ora" a fost stabilita de Comitetul pentru stiinta si securitate al BAS, un grup de oameni de stiinta si alti experti in tehnologie nucleara si stiinte climatice. Ei se reunesc de doua ori pe an pentru a discuta despre evenimente de importanta globala si despre cum ar putea ele afecta Ceasul Apocalipsei.

Ei se consulta apoi cu alti colegi si cu Consiliul sponsorilor BAS, care include 15 laureati ai premiului Nobel, inainte de a lua decizii privind schimbarea "orei". Din 2015, Ceasul Apocalipsei a fost actualizat o data pe an, dar nu s-a intamplat mereu asa, scrie Live Science.

Dupa ce acest orologiu a fost introdus in 1947 - ca ilustrare pe coperta revistei BAS, ora indicata fiind 7 minute inainte de miezul noptii - a fost modificat de 23 de ori, actualizarile din urmatoarele decenii depinzand de evenimentele din lume si de nivelurile de amenintare. Uneori au trecut chiar ani fara ca ceasul sa fie modificat, potrivit calendarului BAS.

Actualizarile au fost mai frecvente in anii '60, cand Razboiul Rece dintre SUA si Uniunea Sovietica au inflamat tensiunile globale si au provocat temeri de atacuri nucleare.

Deceniul s-a incheiat insa cu ceasul la 10 minute pana la miezul noptii in 1969, dupa ce liderii mondiali au semnat in 1968 un tratat pentru colaborarea in dezvoltarea energiei nucleare fara a produce noi arme nucleare.

Numarul actualizarilor Doomsday Clock a crescut din nou in anii '80, reflectand deteriorarea relatiilor dintre SUA si URSS. Apoi, in 1991, cand Razboiul Rece s-a incheiat in sfarsit iar SUA si Rusia au lansat mai multe initiative de reducere a arsenalelor nucleare, ceasul a facut cel mai mare salt inapoi, oprindu-se la 17 minute inainte de miezul noptii.

In ultimii ani insa, limbile ceasului s-au mutat doar inainte iar in 2015 ele s-au oprit la doar 3 minute de miezul noptii. in 2016 nu a existat nicio schimbare, dar in 2017 Ceasul Apocalipsei a avansat cu 30 de secunde, apropiindu-se la doua minute si jumatate de miezul noptii.

La momentul respectiv, era "ora" cea mai apropiata de miezul noptii la care ajunsese ceasul in peste 60 de ani.

La inceputul lui 2017, Comitetul pentru stiinta si securitate a apreciat ca pericolul pentru umanitate era "chiar mai mare" si "nevoia de actiune chiar mai urgenta", a mentionat acesta intr-un comunicat. "In timpul ultimului an, nevoia de leadership nu a facut decat sa se intensifice, totusi inactiunea si abordarile riscante au continuat, punand in pericol pe toata lumea de pe planeta", au avertizat ei.

"In 2017 liderii lumii nu au reusit sa raspunda eficient amenintarilor presante precum razboiul nuclear si schimbarea climatica, ceea ce face ca situatia de securitate a lumii sa fie mai periculoasa decat cu un an inainte (...) Cele mai mari riscuri de anul trecut au aparut in domeniul nuclear. Programul nuclear al Coreii de Nord a parut sa faca un progres remarcabil in 2017, crescand riscul pentru ea insasi, alte tari din regiune si SUA. Retorica exagerata si actiunile provocatoare au crescut posibilitatea de razboi nuclear in urma unui accident sau a unei erori de calcul", au apreciat ei un an mai tarziu.

Desi au trecut 70 de ani de la aparitia Doomsday Clock, amenintarile globale din partea armelor nucleare si schimbarii climatice sunt inca iminente. Totusi, desi actiunea umana este cea responsabila pentru pericolele globale, tot ea poate schimba si cursul viitorului.

Schimbarile in curs la Ceasul Apocalipsei nu sunt doar un avertisment privind o situatie teribila, ci si un apel la actiune pentru a contura o cale mai sigura si mai sustenabila pentru noi toti, a declarat intr-un comunicat Kennette Benedict, consilier senior al BAS.

"Oamenii au inventat atat armele nucleare, cat si masinile alimentate cu combustibili fosili care contribuie la schimbarea climatica; stim cum functioneaza asa ca presupun ca putem gasi moduri de a reduce sau elimina raul", a mai spus Benedict. "Dar avem nevoie de cooperare concertata la nivel planetar pentru a preveni o calamitate", a adaugat ea.

"Am transmis o evaluare clara ca noi simtim ca lumea este mai periculoasa", a declarat la randul sau Lawrence Krauss, presedinte al Consiliului sponsorilor BAS.

