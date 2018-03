Geologii au observat ca vulcanul Etna incepe sa alunece spre Marea Mediterana.

Cu ajutorul a peste 100 de statii de localizare prin GPS amplasate in jurul muntelui Etna, geologii au putut observa pentru prima data deplasarea unui vulcan. Datele au fost adunate in ultimii 11 ani, scrie Science Alert.

Alunecarea vulcanului are loc foarte incet, dar este un proces evident si nu poate fi oprit. Pe masura ce se va scufunda in mare, vor aparea efecte imposibil de controlat. Acestea vor afecta intreaga insula Sicilia, in special zonele de langa vulcan.

Studii anterioare au aratat ca in alte cazuri, cand vulcanii au inceput sa se deplaseze, au avut loc multe alunecari de teren, cu urmari catastrofale, precizeaza John Murray, de la The Open University din Marea Britanie, coordonatorul cercetarii.

In cazul vulcanului Etna, ar putea sa apara inclusiv tsunami-uri, care risca sa distruga zonele de coasta.

O alta problema este ca deplasarea vulcanului va face mult mai greu de prezis cand va avea loc urmatoarea eruptie, dar si zona in care va fi expulzata magma, lucru care poate face imposibil evacuarea la timp a populatiei.

In prezent, muntele Etna se deplaseaza cu aproximativ 15 mm pe an spre orasul Giarre, aflat la o distanta de 15 km.

Prin urmare, nu putem vorbi de un pericol iminent deocamdata, insa este evident ca in timp deplasarea vulcanului va duce la modificarea formelor de relief din zona.

Aproximativ 1 milion de oameni locuiesc in apropiere de muntele Etna.