Cercetatorii de la Laboratorul National Oak Ridge au prezentat cel mai rapid supercomputer din lume.

Dispozitivul se numeste Summit si are dimensiunea a doua terenuri de tenis, fiind format din 4.608 servere.

Astfel, supercomputerul creat de americani poate atinge o performanta de 200 petaflops, adica poate realiza aproximativ 200 de cvadrilioane de calcule pe secunda.

Summit a depasit oficial recordul anterio, stabilit de supercomputerul Sunway TaihuLight, creat de China, care poate atinge numai 93 petaflops.

In acest fel, Statele Unite ajung din nou pe primul loc in topul celor 500 de supercomputere din lume, pozitie pe care a mai detinut-o in 2013.

Summit este alimentat de 6 GPU Nvidia Tesla V100 si doua cipuri IBM Pozwer 9 cu 22 de nuclee.

Cele 4.608 servere au o memorie totala de 10 petabytes.

Supercomputerul este de un milion de ori mai rapid ca un laptop obisnuit. Summit va fi folosit pentru diferite sarcini legate de inteligenta artificiala si de retelele neurale.

Poate analiza cantitati uriase de informatii, precum baze de date cu fotografii sau registre medicale, putand chiar sa identifice in acest fel cauze necunoscute ale unor boli.

Summit va fi folosit pentru cercetari in domeniul medical, dar si pentru a concepe un reactor de fuziune nucleara, scrie Daily Mail.

Cercetatorii spera ca pana in anul 2021 sa poata produce un supercomputer si mai rapid, care sa faca pana la un miliard de miliarde de calcule pe secunda.