Business Insider prezinta o scurta lista cu inventiile si descoperirile cele mai insemnate din acest an.

Anul 2017 a fost foarte bogat in inovatii stiintifice si in descoperiri dintre cele mai surprinzatoare.

Multe dintre acestea vor schimba pe viitor lumea in care traim, nu vor fi doar performante demne de notat in manuale sau in reviste de specialitate.

Iata care sunt cele mai importante descoperiri din acest an:

1. Leucemia poate fi tratata prin terapie cu celule editate genetic

O noua terapie revolutionara, numita terapia cu celule CAR T, s-a dovedit eficienta in tratarea leucemiei, boala considerata pana acum incurabila.

Tratamentul presupune extragerea celulelor din sangele pacientului bolnav, modificarea lor prin editare genetica, apoi reinserarea in organism. In acest fel, celulele modificare genetic distrug celulele canceroase, asa cum au fost programate sa o faca. Terapia s-a dovedit eficienta in leucemia limfoblastica si in limfomul non-Hodgkin.

2. NASA a descoperit mai multe exoplanete similare Terrei

Printre cele mai interesante descoperiri din domeniul astronomiei facute anul acesta se numara identificarea unui intreg sistem solar, care seamana cu al nostru. Este vorba de sistemul TRAPPIST-1, care are tot sapte planete.

Cateva dintre acestea se afla in zona habitabila, unde ar putea exista viata, insa parerile astronomilor sunt inca impartite din acest punct de vedere.

3. Avem noi dovezi ale incalzirii globale

Din pacate, noile informatii in acest sens nu sunt deloc incurarajatoare. Clima se incalzeste in ritm alert, iar efectele fenomenului sunt din ce in ce mai evidente. In acest an, doua bucati uriase de gheata s-au desprins din calota glaciara din Antarctica. Pentru prima data, cercetatorii au putut vedea evenimentul in timp real, cu ajutorul imaginilor din satelit.

Prima desprindere a avut loc in luna iulie, cand o suprafata de 6.000 km patrati s-a rupt din ghetarul Larsen C, iar al doilea incident similar a vizat ghetarul Pine Island. Bucatile astfel desprinse plutesc in apele oceanului, iar in timp se vor topi si vor duce la cresterea nivelului marilor.

4. SpaceX a reusit sa lanseze rachete spatiale reutilizabile

Pentru prima data, rachetele care ajuta la lansarea in spatiu a navetelor si satelitilor vor putea fi refolosite. Pana acum, acestea se prabuseau, pentru ca nu mai putea fi controlate dupa lansare.

In 2017, compania SpaceX, condusa de Elon Musk, a reusit insa o performanta deosebita, care poate revolutiona zborul spatial: rachetele Falcon 9 si Falcon Heavy au lansat in spatiu sateliti, iar apoi s-au intors si au aterizat in locul in care erau programate sa revina. Astfel, ele pot fi folosite din nou.

5. O incapere secreta a fost descoperita in Marea Piramida de la Giza



O descoperire arheologica deosebita i-a incantat anul acesta pe istorici, dar si pe cei pasionati de mistere antice. Cu ajutorul unor scanere speciale, cu raze cosmice, cercetatorii au descoperit ca exista o incapere secreta in Marea Piramida de la Giza.

Desi incaperea a fost identificata deocamdata doar virtual, cu ajutorul tehnologiei, expertii sunt siguri ca aceasta exista, deoarece au masurat un spatiu gol de 30 metri lungime si 9 metri inaltime in interiorul monumentului.

6. Cercetatorii au descoperit un continent scufundat

Nu in ultimul rand, cartile de geografie trebuie rescrise in urma unei descoperiri facute anul acesta. Cercetatorii au identificat un continent partial scufundat, care se afla intre Noua Zeelanda si Noua Caledonie. Acesta a fost numit Zeelandia sau Zealandia si in prezent se afla pe fundul oceanului, doar cateva insule putand fi observate la suprafata.

Acestea sunt doar cateva dintre cele mai importante descoperiri facute in 2017. Ramane de vazut daca si anul viitor ne va rezerva la fel de multe surprize deosebite.