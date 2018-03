Aceste reprezentari rescriu istoria acestei arte in Africa ''dand ora inapoi'' cu o mie de ani.

Cele mai vechi tatuaje figurative din lume au fost descoperite recent pe doua mumii din Egiptul Antic, expuse la British Museum din Londra, scrieThe Guardian.

Descoperirea, publicata in Journal of Archaeological Science, se refera la identificarea unor tatuaje ce infatiseaza modele figurative mai degraba decat geometrice pe trupurile conservate natural apartinand unui barbat si unei femei din perioada predinastica a Egiptului.

''Incredibil, la peste 5.000 de ani, ele antedateaza cu un mileniu dovada existentei tatuajelor in Africa'', a declarat Daniel Antoine, curator in cadrul British Museum.

Pe mumia Barbatului de Gebelein, datand din perioada cuprinsa intre anii 3341 si 3017 i.Hr., au fost descoperite modele figurative ce infatiseaza un taur salbatic - simbol al puterii si virilitatii - si o oaie cu coama.

Mumia se numara printre obiectele-vedeta expuse la British Museum, vizitat de milioane de persoane in fiecare an. Ea este una dintre cele mai bine conservate mumii existente astazi si a fost descoperita intr-un cimitir, in urma cu peste un secol.

Cercetari anterioare au dezvaluit faptul ca barbatul, care ar fi avut parul roscat, a suferit o moarte violenta, la varsta de 18 - 21, dupa ce a fost injunghiat in spate. Insa, abia acum au fost examinate petele negre de pe bratul sau drept.

Cu ajutorul tehnologiei in infrarosu, s-a descoperit ca ''petele'' erau de fapt tatuaje reprezentand doua animale cu coarne, usor suprapuse, binecunoscute in arta egipteana predinastica.

Inainte de aceasta descoperire publicata in Journal of Archaeological Science, arheologii credeau ca in acea perioada tatuajele erau destinate numai femeilor.

Pe mumia Femeii de Gebelein cercetatorii au identificat mai multe motive in forma literei ''S'', greu de interpretat. Acestea ar fi putut fi reprezentari ale unor bumerange sau ale unor instrumente utilizate in timpul dansurilor ritualice.

''Suntem foarte siguri ca este vorba despre tatuare si nu despre vopsire sau decorare. Ar fi putut fi realizata cu un tip de ac din os sau cupru.

Cele mai vechi tatuaje din lume au fost descoperite pe trupul mumificat al lui Otzi, ''Omul Gheturilor'', un barbat care ar fi murit in jurul anilor 3300 i.Hr. si care a fost descoperit in ghetarii din Alpi, insa acestea sunt reprezentari strict geometrice.

Sursa: Agerpres

Foto: British Museum