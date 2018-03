Tardigradele sunt singurele fiinte care rezista in spatiul cosmic si supravietuiesc zeci de ani fara apa.

Cercetatorii de la Universitatea Jagiellonian din Polonia au descoperit o noua specie de tardigrade, intr-o parcare din Japonia.

Aceste animale microscopice se mai numesc "usi de apa" si sunt intalnite peste tot in lume. Sunt considerate fiinte aproape indestructibile, rezistand foarte bine la conditii extreme de mediu. Pot supravietui in spatiul cosmic si traiesc zeci de ani fara hrana si apa.

De asemenea, rezista la inghet sau daca sunt scufundate in apa fiarta, radiatiile nu le afecteaza si pot trai peste 200 de ani.

Cercetatorii estimeaza ca exista in total peste 900 de specii diferite in intreaga lume si aproximativ 167 de specii in Japonia.

Tardigradele traiesc oriunde, pe cei mai inalti munti si in cele mai adanci mari ale planetei. Aceste animale micute exista pe Pamant de peste 530 de milioane de ani.

Noua specie a fost identificata intr-o mostra de muschi preluata dintr-o parcare.